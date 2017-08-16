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09:45 (мск), источник: ИА Татар-информ

Фарид Мухаметшин предложил ввести новые оценочные показатели в системе образования Татарстана

(Муслюмово, 15 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Система образования Татарстана находится на подъеме, но в этой сфере необходимо внедрение новых рейтингов или оценочных показателей. Такое мнение высказал на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки в Муслюмово Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Источник: ИА Татар-информ

«Мы видим, что в среднем показатели в сфере образования конкурентно растут по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом. Но сегодня нужен какой-то новый рейтинг или оценочный показатель не для того, чтобы покритиковать или говорить, что 100-балльников или медалистов больше или меньше. Нам важно повысить эффективность от получения молодым человеком профессионального образования. Я недавно услышал по телевидению аналитику по России: менее 50 процентов выпускников работают по специальности, полученной в вузе. Это значит, был сделан напрасный труд, неэффективное вложение в человека, поскольку государство отдачи не получит», — поделился мнением глава республиканского парламента.

Фарид Мухаметшин считает, что необходимо проводить анализ профориентированности выпускников школ. «Думаю, можно на выходе спросить: кем бы он хотел стать? Это важный момент, который нужно анализировать. Мы должны знать, сколько наших выпускников уехали на учебу и сколько вернулись. Мне кажется, мы добьемся большей эффективности от направленной подготовки специалистов для многоотраслевого хозяйства нашей республики», — заявил он.

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