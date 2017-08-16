Фарид Мухаметшин предложил ввести новые оценочные показатели в системе образования Татарстана

«Мы видим, что в среднем показатели в сфере образования конкурентно растут по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом. Но сегодня нужен какой-то новый рейтинг или оценочный показатель не для того, чтобы покритиковать или говорить, что 100-балльников или медалистов больше или меньше. Нам важно повысить эффективность от получения молодым человеком профессионального образования. Я недавно услышал по телевидению аналитику по России: менее 50 процентов выпускников работают по специальности, полученной в вузе. Это значит, был сделан напрасный труд, неэффективное вложение в человека, поскольку государство отдачи не получит», — поделился мнением глава республиканского парламента.