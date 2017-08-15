США серьезно относятся к данным о поставках двигателей из Украины в КНДР

Источник: AP 2017

Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии «Южмаш».

«Разумеется, мы знаем об этом сообщении. Это вопрос, который мы воспринимаем очень серьезно, если такой случай был», — заявила Науэрт на брифинге.

«В прошлом, как я знаю, Украина предотвратила поставку важных материалов в страны, которые вызывают у нас серьезное беспокойство… Мы не комментируем сообщения разведки. У Украины, должна сказать, есть очень надежная история усилий в области нераспространения, в том числе в отношении КНДР», — добавила Науэрт.