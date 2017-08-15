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22:47 (мск), источник: РИА Новости

США серьезно относятся к данным о поставках двигателей из Украины в КНДР

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. США серьезно относятся к сообщениям о поставках ракетных двигателей из Украины в КНДР, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Источник: AP 2017

Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии «Южмаш».

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«Разумеется, мы знаем об этом сообщении. Это вопрос, который мы воспринимаем очень серьезно, если такой случай был», — заявила Науэрт на брифинге.

«В прошлом, как я знаю, Украина предотвратила поставку важных материалов в страны, которые вызывают у нас серьезное беспокойство… Мы не комментируем сообщения разведки. У Украины, должна сказать, есть очень надежная история усилий в области нераспространения, в том числе в отношении КНДР», — добавила Науэрт.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею. «Южмаш» также заявил, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР. В свою очередь в IISS заявили, что Эллеман не говорил о передаче технологий «Южмаша» Пхеньяну. Генеральный конструктор конструкторского бюро «Южное» Александр Дегтярев допускает, что какой-то стране удалось скопировать украинский ракетный двигатель, который производит предприятие «Южмаш».

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