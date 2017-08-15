США серьезно относятся к данным о поставках двигателей из Украины в КНДР

Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии «Южмаш».
«Разумеется, мы знаем об этом сообщении. Это вопрос, который мы воспринимаем очень серьезно, если такой случай был», — заявила Науэрт на брифинге.
«В прошлом, как я знаю, Украина предотвратила поставку важных материалов в страны, которые вызывают у нас серьезное беспокойство… Мы не комментируем сообщения разведки. У Украины, должна сказать, есть очень надежная история усилий в области нераспространения, в том числе в отношении КНДР», — добавила Науэрт.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею. «Южмаш» также заявил, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР. В свою очередь в IISS заявили, что Эллеман не говорил о передаче технологий «Южмаша» Пхеньяну. Генеральный конструктор конструкторского бюро «Южное» Александр Дегтярев допускает, что какой-то стране удалось скопировать украинский ракетный двигатель, который производит предприятие «Южмаш».