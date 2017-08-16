Трамп снова возложил вину за столкновения в Шарлоттсвилле на обе стороны

Я думаю, виноваты обе стороны.
Как отметил Трамп, «есть одна группа с одной стороны и другая — с другой, между ними произошло столкновение, ужасно было видеть это».
В результате инцидентов в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) 12 августа погиб один человек и пострадали еще 34. Также в результате крушения полицейского вертолета погибли двое сотрудников полиции штата Виргиния.
Ранее Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью трех человек. Он осудил насилие, но сказал, что оно идет «со многих сторон», за что его раскритиковали многие политические оппоненты и СМИ. Позднее президент прямо осудил «Ку-клукс-клан», неонацистов и им подобных.
Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли из «Парка освобождения» (бывший «Парк Ли»). Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще 11 августа, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от нескольких сотен до нескольких тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и «Ку-клукс-клана».