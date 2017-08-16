Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Британец победил рак после трансплантации десяти органов
Тимошенко: если данные NYT верны, это будет катастрофой для Киева
Эксперты: это растительное масло не стоит покупать
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Выгуливать кошек на поводке — вредно. Это правда?По мнению зоопсихологов, длительные прогулки вызывают у домашних питомцев стресс
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины
Инспекторам ГИБДД запретят курить и грубить
"Спускайте на меня собак": экс-разведчик оценил жизнь в Крыму
Кравчук назвал самый страшный поступок Януковича
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Победу танка Т-72 над американской ракетой сняли на камеру – СМИ
СМИ об истребителе РФ: Ошеломляющий и смертоносный
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
8Более 300 человек стали жертвами наводнения в Сьерра-Леоне
04:49 (мск), источник: РИА Новости

Трамп снова возложил вину за столкновения в Шарлоттсвилле на обе стороны

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что возлагает вину за столкновения в Шарлоттсвилле между ультраправыми и их противниками на «обе стороны», повторив тем самым свою первую реакцию на данные события.

Источник: AP 2017
Я думаю, виноваты обе стороны.
Дональд Трамп

Как отметил Трамп, «есть одна группа с одной стороны и другая — с другой, между ними произошло столкновение, ужасно было видеть это».

Читайте также
Шарлоттсвилл: трагедия самого счастливого города США

В результате инцидентов в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) 12 августа погиб один человек и пострадали еще 34. Также в результате крушения полицейского вертолета погибли двое сотрудников полиции штата Виргиния.

Ранее Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью трех человек. Он осудил насилие, но сказал, что оно идет «со многих сторон», за что его раскритиковали многие политические оппоненты и СМИ. Позднее президент прямо осудил «Ку-клукс-клан», неонацистов и им подобных.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли из «Парка освобождения» (бывший «Парк Ли»). Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще 11 августа, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от нескольких сотен до нескольких тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и «Ку-клукс-клана».

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
Иван Петров
Война с памятниками идёт в самых "демократических" странах по всему миру.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
 Почему диверсанты СБУ из Крыма не возвращаются
Украину ждет катастрофа, если подтвердятся поставки оружия КНДР
СМИ: КНДР может самостоятельно производить ракетные двигатели
На Украине завели дело по вмешательству чиновников в выборы США
Автогол на 91-й минуте принес ЦСКА победу в матче Лиги чемпионов
Генсек ООН призвал противостоять расизму и ксенофобии в мире
СМИ: Россию охватил новый вид спама
Каспаров набрал 5 очков в 6 матчах на турнире в США
Спорт
Подарок от «Янг Бойз»: ЦСКА выиграл первый матч плей-офф ЛЧ ЦСКА благодаря блестящей игре Игоря Акинфеева сдержал натиск швейцарцев. А уже в компенсированное время защитник хозяев совершил невероятную ошибку
Авто
В России создали крупнейший экскаватор (фото) Машина, способная работать при температурах от +45 до -45 градусов, предназначена для разработки открытым способом
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Петербуржцы раскритиковали программу расселения хрущевок
Как продать жилье, купленное в браке?
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Дочь Пугачевой и Галкина растет настоящей модницей 3-летняя Лиза Галкина поражает всех своим вкусом в подборе одежды.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь