Трамп снова возложил вину за столкновения в Шарлоттсвилле на обе стороны

Источник: AP 2017

Я думаю, виноваты обе стороны. Дональд Трамп

Как отметил Трамп, «есть одна группа с одной стороны и другая — с другой, между ними произошло столкновение, ужасно было видеть это».

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В результате инцидентов в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) 12 августа погиб один человек и пострадали еще 34. Также в результате крушения полицейского вертолета погибли двое сотрудников полиции штата Виргиния.

Ранее Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью трех человек. Он осудил насилие, но сказал, что оно идет «со многих сторон», за что его раскритиковали многие политические оппоненты и СМИ. Позднее президент прямо осудил «Ку-клукс-клан», неонацистов и им подобных.