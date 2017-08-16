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00:08 (мск), источник: РИА Новости

СМИ сообщили, что КНДР может самостоятельно производить ракетные двигатели

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. КНДР способна сама производить ракетные двигатели и не зависит от зарубежный поставок, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей американской разведки.

Источник: РИА Новости

«У нас есть разведывательные данные, которые позволяют предположить, что Северная Корея не зависит от импорта двигателей. Напротив, мы считаем, что у них есть способность самостоятельно производить двигатели», — сообщил один из чиновников.

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Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии «Южмаш».

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею. «Южмаш» также заявил, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР. В свою очередь в IISS заявили, что Эллеман не говорил о передаче технологий «Южмаша» Пхеньяну. Генконструктор конструкторского бюро «Южное» Александр Дегтярев допускает, что какой-то стране удалось скопировать украинский ракетный двигатель, который производит предприятие «Южмаш».

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

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