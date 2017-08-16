В США усомнились в значимости ядерной сделки с Ираном

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли отреагировала на слова президента Ирана Хассана Рухани, который пригрозил выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по решению проблемы ядерной программы страны, если Вашингтон не прекратит в отношении Тегерана политику «санкций и принуждения», сообщает Reuters.

«Ирану нельзя позволить использовать ядерную сделку, чтобы удерживать мир в заложниках», — заявила на это дипломат. Ядерное соглашение, как добавила Хейли, «не должно становиться настолько важным, чтобы его крах имел катастрофические последствия». «Ирану, — как также подчеркнула американский постпред, — ни при каких обстоятельствах нельзя позволить иметь ядерное оружие». Тегеран, по мнению Хейли, должен нести ответственность за «запуск ракет, поддержку терроризма, игнорирование прав человека и нарушение резолюций Совета Безопасности США». При этом новые санкции Вашингтона в отношении Тегерана, как также заметила дипломат, «не связаны с иранской ядерной сделкой».