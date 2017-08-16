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01:49 (мск), источник: РБК

В США усомнились в значимости ядерной сделки с Ираном

Иранское ядерное соглашение не должно становиться настолько важным, чтобы его крах имел серьезные последствия, заявила постпред США при ООН. Ранее Тегеран пригрозил выходом из этой сделки, если США введут против него новые санкции.

Источник: Reuters

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли отреагировала на слова президента Ирана Хассана Рухани, который пригрозил выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по решению проблемы ядерной программы страны, если Вашингтон не прекратит в отношении Тегерана политику «санкций и принуждения», сообщает Reuters.

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«Ирану нельзя позволить использовать ядерную сделку, чтобы удерживать мир в заложниках», — заявила на это дипломат. Ядерное соглашение, как добавила Хейли, «не должно становиться настолько важным, чтобы его крах имел катастрофические последствия». «Ирану, — как также подчеркнула американский постпред, — ни при каких обстоятельствах нельзя позволить иметь ядерное оружие». Тегеран, по мнению Хейли, должен нести ответственность за «запуск ракет, поддержку терроризма, игнорирование прав человека и нарушение резолюций Совета Безопасности США». При этом новые санкции Вашингтона в отношении Тегерана, как также заметила дипломат, «не связаны с иранской ядерной сделкой».

На следующей неделе Хейли, как отмечает газета The Washington Post, собирается посетить в Вене агентство ООН по ядерной энергии. Там дипломат, по данным Reuters, обсудит с международными наблюдателями ядерную деятельность Ирана.

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