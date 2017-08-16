Генсек ООН призвал противостоять расизму и ксенофобии в мире

Накануне в ООН оценили события в американском городе Шарлоттсвилль, где произошли столкновения сторонников и противников ультраправых организаций, как «ксенофобию и дискриминацию», а также осудили насилие в отношении мирных жителей.

В результате столкновений между ультраправыми и их противниками в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) 12 августа погиб один человек и пострадали еще 34. Трагедия произошла, когда сторонник ультраправых протаранил на автомобиле толпу антифашистов. Трамп заявил во вторник, что возлагает вину за столкновения в Шарлоттсвилле между ультраправыми и их противниками на «обе стороны», повторив тем самым вызвавшую критику свою первую реакцию на данные события, когда им еще не было произнесено слов осуждения в адрес ультраправых.