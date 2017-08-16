Путин с рабочим визитом прибыл в Калининградскую область

Кроме того, Путин встретится с врио губернатора Калининградской области Антоном Алихановым. Затем президент посетит новый терминал в аэропорту Храброво и ознакомится с работой аэровокзального комплекса.

Терминал начал обслуживание пассажиров внутренних рейсов в конце июля текущего года. В текущем месяце приступил к работе и сектор вылета международных воздушных авиалиний.