Путин с рабочим визитом прибыл в Калининградскую область
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Калининградскую область. В планах главы государства провести совещание по вопросам развития транспортной инфраструктуры
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Калининградскую область. В планах главы государства провести совещание по вопросам развития транспортной инфраструктуры
Кроме того, Путин встретится с врио губернатора Калининградской области Антоном Алихановым. Затем президент посетит новый терминал в аэропорту Храброво и ознакомится с работой аэровокзального комплекса.
Терминал начал обслуживание пассажиров внутренних рейсов в конце июля текущего года. В текущем месяце приступил к работе и сектор вылета международных воздушных авиалиний.
В минувшем году пассажиропоток авиаузла превысил 1,57 миллиона человек.