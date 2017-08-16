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09:11 (мск), источник: Известия

Путин с рабочим визитом прибыл в Калининградскую область

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Калининградскую область. В планах главы государства провести совещание по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России.

Кроме того, Путин встретится с врио губернатора Калининградской области Антоном Алихановым. Затем президент посетит новый терминал в аэропорту Храброво и ознакомится с работой аэровокзального комплекса.

Терминал начал обслуживание пассажиров внутренних рейсов в конце июля текущего года. В текущем месяце приступил к работе и сектор вылета международных воздушных авиалиний.

В минувшем году пассажиропоток авиаузла превысил 1,57 миллиона человек.

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