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03:26 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Экс-чиновница и депутат в Приморье лишились дорогих «Крузаков» в пользу государства

Оказалось, такие машины просто невозможно купить на их зарплаты.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 16 августа, PrimaMedia.

Краевая прокуратура по итогам проверки бывшего депутата Думы Анучинского муниципального района и экс-государственной служащей Управления Росреестра по краю установила, что они не предоставили сведения, подтверждающие приобретение на законные доходы дорогостоящих автомашин, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой прокуратуру Приморского края.

Так, районным депутатом приобретена автомашина Toyota Land Cruiser 200 (2015 года выпуска), стоимостью свыше 4 млн руб., что превышало его общий доход за три года, предшествующие году покупки транспортного средства.

Чиновница Управления Росреестра приобрела в собственность автомобиль Toyota Land Cruiser Prado (2013 г. в.), оцененный в 1,8 млн рублей. При этом его стоимость также превышала ее общий совокупный доход за три последних года, предшествующих году покупки.

По закону они обязаны были представить сведения о расходах, в том числе о сделках по приобретению дорогих авто, стоимость которых превышала их общий доход за три последних года. Более того, чиновники должны были указать и источники получения средств, за счет которых эти сделки совершены.

Учитывая, что этого не было сделано, прокурор края обратился в суд с соответствующими исковыми заявлениями.

По итогам их судебного рассмотрения исковые требования прокурора удовлетворены. Решением суда с бывшего депутата Думы Анучинского муниципального района в доход государства обращено транспортное средство стоимостью 4 млн рублей.

С учетом того, что чиновница Управления Росреестра в процессе осуществления процедуры контроля за ее расходами продала спорный автомобиль, то суд постановил взыскать с нее в доход Российской Федерации стоимость отчужденного автомобиля в размере 1,8 млн рублей.

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