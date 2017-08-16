Активная подготовка к III Восточному экономическому форуму идет в Приморье
Уже решен ряд вопросов с расселением гостей, подготовкой волонтеров и организацией культурной программы.
Уже решен ряд вопросов с расселением гостей, подготовкой волонтеров и организацией культурной программы.
Владивосток, 16 августа, PrimaMedia.
Подготовка к III Восточному экономическому форуму, который пройдет в Приморье на острове Русском
— На сегодняшний день в рамках подготовки к Восточному экономическому форуму в крае создано четыре рабочие группы, возглавляемые губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским. Это группы по подготовке инфраструктуры города, подготовке гостевых транспортных маршрутов, по развлечению гостей ВЭФ и подготовке волонтеров. Для расселения гостей форума уже забронировано 1700 номеров в гостиницах города и 3700 номеров в кампусе ДВФУ, а в качестве резерва, на случай если гостиницы не справятся с таким количеством гостей, у нас есть договоренность с пригородными турбазами — отметил первый
Касательно развлекательной программы, гостей форума ждет целый день, посвященный культурным, спортивным и познавательным мероприятиям. В частности, на площадке «Фетисов Арены» состоится Первый Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано.
Также насыщенной программой порадует Приморское отделение Мариинского театра и выставка «Улицы Дальнего Востока».
На протяжении всего Восточного экономического форума участников будут координировать обученные волонтеры. Экзамен на допуск к работе на форуме сдали уже 500 человек.
Кроме того, в рамках подготовки к ВЭФ в настоящее время идет ремонт дорожного полотна на Золотом мосту и Университетском проспекте и реставрация ряда других объектов инфраструктуры. Рабочие заменяют износившийся асфальт, устанавливают новый бордюрный камень, приводят в порядок обочины и обновляют разметку.
На набережной Аякс, которая находится на территории Дальневосточного федерального университета, идет ремонт водопадного комплекса, включающий в себя не только реставрацию внешнего вида, но и замену насосной станции, реконструкцию плитки в пешеходной зоне и облицовки гранитного парапета. Кроме того, на набережной приводятся в порядок сети наружного освещения и проходят работы по озеленению.