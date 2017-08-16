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04:40 (мск), источник: ТАСС

СМИ: твит Обамы о беспорядках в Шарлотсвилле стал вторым по популярности в истории

Сообщение в микроблоге экс-президента США набрало 2,663 млн «лайков» и 1,1 млн «ретвитов».

Источник: AP 2017

ТАСС, 16 августа. Сообщение бывшего президента США Барака Обамы о столкновениях в Шарлотсвилле в Twitter стало вторым по популярности в истории, набрав 2,663 млн «лайков» и 1,1 млн «ретвитов». Об этом во вторник сообщается на сайте онлайн-ресурса favstar.fm, отслеживающего активность пользователей Twitter.

Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди должны научиться ненавидеть, и если они могут ненавидеть, то их можно научить любви. Ведь любовь более естественна для сердца человека, чем ее противоположность.
Барак Обама
Экс-президент США

В своей записи Обама процитировал слова лауреата Нобелевской премии мира Нельсона Манделы.

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Первое место по популярности, по данным онлайн-ресурса, занимает заявление американской певицы Арианы Гранде, опубликованное после теракта на ее концерте в Манчестере 23 мая, где погибли 22 человека, еще 59 пострадали.

Твит со словами соболезнования в адрес семей погибших и пострадавших набрал 2,717 млн «лайков» и 1,153 млн «ретвитов».

В субботу в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) произошли столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией Конфедерации в Гражданской войне генералу Роберту Ли (1807−1870 годы). Спустя несколько часов придерживающийся неонацистских взглядов 20-летний Алекс Филдс — младший, как свидетельствуют видеозаписи с места происшествия, на большой скорости врезался на машине в толпу активистов, выступавших против проходивших там демонстраций ультраправых. В результате действий Филдса погибла 32-летняя женщина, 19 человек пострадали. Сестры Тадринт и Майка Вашингтон, оказавшиеся в числе пострадавших, подали во вторник иск на $3 млн в местный окружной суд против организаторов марша ультраправых групп.

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