Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер рассказал о провальном интервью с «беспомощным» Шнуровым
Правила, которые помогут проснуться без боли в спине и шее
Блюдо, которое ни в коем случае не стоит подавать под водку
США теряют союзников из-за России: какие страны не с Америкой
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Выгуливать кошек на поводке — вредно. Это правда?По мнению зоопсихологов, длительные прогулки вызывают у домашних питомцев стресс
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
"Им все можно": Лавров о вмешательстве США в чужие дела
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Победу танка Т-72 над американской ракетой сняли на камеру – СМИ
СМИ об истребителе РФ: Ошеломляющий и смертоносный
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
8Более 300 человек стали жертвами наводнения в Сьерра-Леоне
04:55 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Сергей Левченко просит смягчить закон о защите Байкала для строителей

Все проекты должны проходить экологическую экспертизу.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил Минприроды РФ рассмотреть возможность корректировки федерального закона об охране озера Байкал с целью смягчить ряд его положений, касающихся застройки территории, сообщает пресс-служба губернатора.

«Центральная экологическая зона проходит в 200 км от берега Байкала, и все объекты, не зависимо от степени опасности, должны проходить экологическую экспертизу. Наше предложение — исключить из этого списка объекты, которые имеют третью и четвертую степень опасности», — цитирует губернатора его пресс-служба.

К этим категориям, как следует из действующего законодательства, относятся малоопасные отходы (к примеру, топливо, потерявшее потребительские свойства; загрязненный песок, цементная пыль) умеренно опасные остатки (строительный мусор, отработанные покрышки, отходы мела, рубероида, разнородные отходы бумаги и картона).

В настоящее время все строительные организации Иркутской области, а также Бурятии вынуждены проходить государственную экологическую экспертизу при возведении объектов в границах Центральной экологической зоны. На такое согласование у строителей уходит до полугода и более.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Красноярском крае появился первый реанимационный вертолет
СМИ: КНДР может самостоятельно производить ракетные двигатели
На Украине завели дело по вмешательству чиновников в выборы США
Автогол на 91-й минуте принес ЦСКА победу в матче Лиги чемпионов
Трамп возложил вину за столкновения в Виргинии на обе стороны
Генсек ООН призвал противостоять расизму и ксенофобии в мире
СМИ: Россию охватил новый вид спама
Каспаров набрал 5 очков в 6 матчах на турнире в США
Спорт
Подарок от «Янг Бойз»: ЦСКА выиграл первый матч плей-офф ЛЧ ЦСКА благодаря блестящей игре Игоря Акинфеева сдержал натиск швейцарцев. А уже в компенсированное время защитник хозяев совершил невероятную ошибку
Авто
В России создали крупнейший экскаватор (фото) Машина, способная работать при температурах от +45 до -45 градусов, предназначена для разработки открытым способом
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Дочь Пугачевой и Галкина растет настоящей модницей 3-летняя Лиза Галкина поражает всех своим вкусом в подборе одежды.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь