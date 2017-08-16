Сергей Левченко просит смягчить закон о защите Байкала для строителей
Все проекты должны проходить экологическую экспертизу.
Все проекты должны проходить экологическую экспертизу.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил Минприроды РФ рассмотреть возможность корректировки федерального закона об охране озера Байкал с целью смягчить ряд его положений, касающихся застройки территории, сообщает
«Центральная экологическая зона проходит в 200 км от берега Байкала, и все объекты, не зависимо от степени опасности, должны проходить экологическую экспертизу. Наше предложение — исключить из этого списка объекты, которые имеют третью и четвертую степень опасности», — цитирует губернатора его
К этим категориям, как следует из действующего законодательства, относятся малоопасные отходы (к примеру, топливо, потерявшее потребительские свойства; загрязненный песок, цементная пыль) умеренно опасные остатки (строительный мусор, отработанные покрышки, отходы мела, рубероида, разнородные отходы бумаги и картона).
В настоящее время все строительные организации Иркутской области, а также Бурятии вынуждены проходить государственную экологическую экспертизу при возведении объектов в границах Центральной экологической зоны. На такое согласование у строителей уходит до полугода и более.