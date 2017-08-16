Сергей Левченко просит смягчить закон о защите Байкала для строителей

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил Минприроды РФ рассмотреть возможность корректировки федерального закона об охране озера Байкал с целью смягчить ряд его положений, касающихся застройки территории, сообщает пресс-служба губернатора.

«Центральная экологическая зона проходит в 200 км от берега Байкала, и все объекты, не зависимо от степени опасности, должны проходить экологическую экспертизу. Наше предложение — исключить из этого списка объекты, которые имеют третью и четвертую степень опасности», — цитирует губернатора его пресс-служба.

К этим категориям, как следует из действующего законодательства, относятся малоопасные отходы (к примеру, топливо, потерявшее потребительские свойства; загрязненный песок, цементная пыль) умеренно опасные остатки (строительный мусор, отработанные покрышки, отходы мела, рубероида, разнородные отходы бумаги и картона).