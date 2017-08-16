В новосибирском заксобрании опровергли передачу Казахстану части озера
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Первый
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Первый
Ранее в администрации Купинского района сообщили, что до демаркации (фактического проведения линии госграницы на местности с обозначением спецзнаками) часть Сладкого озера находилась на территории России, а теперь полностью находится на территории Казахстана. Позже
«Кусок озера наш. Где граница проходила, там и проходит. Как вы себе представляете, кусок территории государства отдать
Со ссылкой на разговор с главой районной администрации Владимиром Шубниковым он добавил, что сообщения о передаче озера — «не более чем досужие разговоры». Панферов пояснил, что «администрация района лишь рекомендовала жителям на время воздержаться от посещения территории, где проводятся мероприятия по демаркации госграницы».