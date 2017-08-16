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07:52 (мск), источник: РИА Новости

В новосибирском заксобрании опровергли передачу Казахстану части озера

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Первый вице-спикер законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов (ЕР) опроверг сообщения о передаче Казахстану российской части Сладкого озера в Купинском районе области.

Ранее в администрации Купинского района сообщили, что до демаркации (фактического проведения линии госграницы на местности с обозначением спецзнаками) часть Сладкого озера находилась на территории России, а теперь полностью находится на территории Казахстана. Позже пресс-служба посольства Казахстана в России заявила, что граница осталась на прежнем месте и по-прежнему разделяет водоем «в соотношении 70:30 в пользу Казахстана».

«Кусок озера наш. Где граница проходила, там и проходит. Как вы себе представляете, кусок территории государства отдать кому-то?» — заявил первый вице-спикер регионального парламента газете «Коммерсант».

Со ссылкой на разговор с главой районной администрации Владимиром Шубниковым он добавил, что сообщения о передаче озера — «не более чем досужие разговоры». Панферов пояснил, что «администрация района лишь рекомендовала жителям на время воздержаться от посещения территории, где проводятся мероприятия по демаркации госграницы».

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