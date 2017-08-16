В новосибирском заксобрании опровергли передачу Казахстану части озера

Ранее в администрации Купинского района сообщили, что до демаркации (фактического проведения линии госграницы на местности с обозначением спецзнаками) часть Сладкого озера находилась на территории России, а теперь полностью находится на территории Казахстана. Позже пресс-служба посольства Казахстана в России заявила, что граница осталась на прежнем месте и по-прежнему разделяет водоем «в соотношении 70:30 в пользу Казахстана».

«Кусок озера наш. Где граница проходила, там и проходит. Как вы себе представляете, кусок территории государства отдать кому-то? » — заявил первый вице-спикер регионального парламента газете «Коммерсант».