Бывшего мэра Владивостока удерживают не в психиатрии, а в хосписе — друг семьи

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 16 августа, PrimaMedia.

Бывшего мэра Владивостока Виктора Черепкова насильно удерживают не в психиатрическом отделении, как предполагалось ранее, а в отделении паллиативной медицины в Центральной клинической больнице в Москве. Об этом рассказал друг экс-мэра заслуженный артист России Юлиан Васин на своей странице в Facebook. Певец вместе с родным братом Виктора Ивановича просят о помощи — доступ к политику закрыт. По словам Юлиана, выдавать пропуск может только его сын, который и ограничил доступ. Письма в управление делами и в совет по правам человека при президенте отправлены, но пока без ответа, сообщает ИА PrimaMedia.

«Я говорил с родным братом Виктора Ивановича Черепкова, с Сергеем Ивановичем. Он просит помощи, родной сын политика удерживает насильно отца в ЦКБ в отделении паллиативной медицины (это фактически хоспис), отнял телефон у Черепкова, и единственный человек у которого полная монополия на выдачу разрешений пропусков и допуска к Виктору Ивановичу — это сын Владимир. Мы обратились с письмом в управление делами и в совет по правам человека при президенте. В ответ — тишина. Родной брат Виктора Ивановича убежден, что это сговор непонятных сил с сыном и врачами…» — написал на своей странице Юлиан.

Ранее агентство PrimaMedia сообщало, что бывший мэр Владивостока Виктор Черепков попал в Центральную клиническую больницу в Москве и удерживается там против своей воли. Певец Юлиан Васин, а также бывший лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин и председатель московского отделения партии «Зеленые» Артур Гроховский написали письмо в управделами президента РФ, в котором изложили версию, что Черепкова насильно держат в психиатрическом отделении, в то время как у него серьезные проблемы со здоровьем, но иного характера.

По мнению Васина, 75-летнего экс-мэра насильно держат и, мало того, прячут в Центральной клинической больнице. По его словам, любой доступ к отцу запретил сын Черепкова. Об этом он сообщил ранее телеканалу РЕН-ТВ.

Эта версия, по мнению близких Черепкова, имеет право на существование. Стоит отметить, что ранее у Виктора Черепкова имел место семейный конфликт из-за жилплощади. О нем Виктор Иванович подробно рассказывал ИА PrimaMedia в 2013 году. На тот момент политик проживал в одной квартире с сыном и невесткой, в его распоряжении осталась комната в 12 кв. метров.

Судьба Виктора Черепкова остается неизвестной с 5 августа. «Врачи, как один, указывают нам на отсутствие родственных связей с пациентом, отказывают в выписке пропуска для посещения больного. На наши просьбы передать Черепкову цветы и фрукты заведующая отделением отвечает, что Виктор Иванович ни в чем не нуждается», — отмечают подписанты обращения в управделами президента.