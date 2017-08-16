Бывшего мэра Владивостока удерживают не в психиатрии, а в хосписе — друг семьи
Певец Юлиан и родной брат Виктора Черепкова бьют тревогу.
Певец Юлиан и родной брат Виктора Черепкова бьют тревогу.
Владивосток, 16 августа, PrimaMedia.
Бывшего мэра Владивостока Виктора Черепкова насильно удерживают не в психиатрическом отделении, как предполагалось ранее, а в отделении паллиативной медицины в Центральной клинической больнице в Москве. Об этом рассказал друг
«Я говорил с родным братом Виктора Ивановича Черепкова, с Сергеем Ивановичем. Он просит помощи, родной сын политика удерживает насильно отца в ЦКБ в отделении паллиативной медицины (это фактически хоспис), отнял телефон у Черепкова, и единственный человек у которого полная монополия на выдачу разрешений пропусков и допуска к Виктору Ивановичу — это сын Владимир. Мы обратились с письмом в управление делами и в совет по правам человека при президенте. В ответ — тишина. Родной брат Виктора Ивановича убежден, что это сговор непонятных сил с сыном и врачами…» — написал на своей странице Юлиан.
Ранее агентство PrimaMedia сообщало, что бывший мэр Владивостока Виктор Черепков попал в Центральную клиническую больницу в Москве и удерживается там против своей воли. Певец Юлиан Васин, а также бывший лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин и председатель московского отделения партии «Зеленые» Артур Гроховский написали письмо в управделами президента РФ, в котором изложили версию, что Черепкова насильно держат в психиатрическом отделении, в то время как у него серьезные проблемы со здоровьем, но иного характера.
По мнению Васина, 75-летнего
Эта версия, по мнению близких Черепкова, имеет право на существование. Стоит отметить, что ранее у Виктора Черепкова имел место семейный конфликт
Судьба Виктора Черепкова остается неизвестной с 5 августа. «Врачи, как один, указывают нам на отсутствие родственных связей с пациентом, отказывают в выписке пропуска для посещения больного. На наши просьбы передать Черепкову цветы и фрукты заведующая отделением отвечает, что Виктор Иванович ни в чем не нуждается», — отмечают подписанты обращения в управделами президента.
В тот же день, говорится в письме, по всем вопросам обращавшихся в ЦКБ отправили к завотделением отделение психиатрии № 3 ЦКБ. По неподтвержденной информации Васина и Митрохина, у бывшего мэра Владивостока серьезный диагноз по онкологии.