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07:17 (мск), источник: АиФ Омск

Стороженко оставили только 5 заместителей

Теперь у министра здравоохранения Омской области Андрея Стороженко на одного заместителя стало меньше.

Стороженко оставили только 5 заместителей, сообщает «Новый Омск».

Соответствующий указ о сокращении количества заместителей министра здравоохранения подписал 15 августа губернатор Омской области Виктор Назаров.

На прошлой неделе Андрей Стороженко уволил своего первого зама Олега Попова, и Марину Костенко. Официальная причина их ухода — истечение срока действия срочного служебного контракта. Пока у министра только четыре заместителя.

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