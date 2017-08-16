Стороженко оставили только 5 заместителей
Теперь у министра здравоохранения Омской области Андрея Стороженко на одного заместителя стало меньше.
Теперь у министра здравоохранения Омской области Андрея Стороженко на одного заместителя стало меньше.
Стороженко оставили только 5 заместителей, сообщает «Новый Омск».
Соответствующий указ о сокращении количества заместителей министра здравоохранения подписал 15 августа губернатор Омской области Виктор Назаров.
На прошлой неделе Андрей Стороженко уволил своего первого зама Олега Попова, и Марину Костенко. Официальная причина их ухода — истечение срока действия срочного служебного контракта. Пока у министра только четыре заместителя.