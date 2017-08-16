Досым Сатпаев: ЕАЭС раскалывается на две группировки
В последние годы саммиты и рабочие встречи в рамках Евразийского экономического союза напоминают слет
В последние годы саммиты и рабочие встречи в рамках Евразийского экономического союза напоминают слет
Проходившая на этой неделе астанинская встреча на уровне
То, что «не все ладно в Датском королевстве», хорошо продемонстрировал прошедший в декабре прошлого года саммит ЕАЭС в
Уголек в огонь добавило снижение товарооборота между
В начале января 2017 в докладе Евразийской экономической комиссии говорилось о том, что объем внешней торговли стран Евразийского экономического союза с государствами, не являющимися членами блока, также существенно сократился. Например, объем внешней торговли товарами ЕАЭС с третьими странами за 9 месяцев 2016 сократился на 17,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Одна из главных причин — значительное падение цен на сырьевые товары. Хотя в мае текущего года уже появились более оптимистические заявления. В частности, в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики РК сообщалось о том, что объем взаимной торговли Казахстана со странами Евразийского экономического союза в
Но весь этот оптимизм официальной статистики ничего не стоит, так как один из главных вирусов, который изначально заразил ЕАЭС, — взаимное недоверие. Болезнь усилилась после 2014: не секрет, что бомбу под этот изначально искусственный интеграционный проект подложила Россия, которая своей непредсказуемой внешней политикой спровоцировала целый эффект домино от торговых войн до взаимных санкций (в основном с западными государствами).
Своими геополитическими играми Россия часто ставила партнеров по интеграционному проекту перед фактом уже принятых решений, последствия которых, прямо или косвенно, били по экономическим и политическим интересам других участников Евразийского экономического союза. Вот и в этот раз, после того как администрация Дональда Трампа недавно поддержала политику сохранения экономических санкций против России, в Астане снова задумались о возможных последствиях для Казахстана. Во время встречи с
Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов был более конкретным, заявив о том, что в долгосрочном периоде эти санкции будут иметь определенное влияние на экономику России, поэтому Казахстану как участнику ЕАЭС надо быть готовым к любым неприятным сюрпризам. Хотя даже недавний резкий скачок курса доллара по отношению к тенге некоторые казахстанские эксперты уже связали с ужесточением антироссийских санкций.
Взаимное недоверие также создавало кучу препятствий на свое пути в виде нетарифных методов регулирования со стороны той же России. Еще до войны с реэкспортом нетарифные барьеры активно применялись в рамках ТС и ЕАЭС. Об этом говорилось и в докладе «Оценка экономических эффектов отмены нетарифных барьеров в ЕАЭС», который подготовил Центр интеграционных исследований Евразийского банка развития на основе опроса 530 российских, казахстанских и белорусских
В ходе исследования нетарифные барьеры разбивались на две группы. К первой были отнесены такие нетарифные барьеры, как санитарные и фитосанитарные меры, технические барьеры в торговле, квоты, запреты и меры количественного контроля. Ко второй — меры ценового контроля и меры, влияющие на конкуренцию (ограничения в области сбыта и государственных закупок, субсидии). Кстати, во время встречи в Астане,
В начале 2017 некоторые депутаты нижней палаты парламента РК заявили о нарушении справедливой конкуренции в рамках ЕАЭС, где другими странами создаются барьеры для казахстанского бизнеса на едином рынке. В первую очередь здесь имелась в виду Россия.
Все это напоминает
В мае 2016 на заседании Высшего Евразийского экономического совета президент Белоруссии также заявил о том, что равные экономические условия для
Незадолго до евразийской встречи в
Судя по всему, ситуация будет только ухудшаться, так как в российскую Государственную Думу в марте текущего года был внесен законопроект о запрете оборота в России ряда товаров, поступающих из стран Евразийского экономического союза, чтобы предотвратить реэкспорт санкционных товаров, транзитом поступающих через ЕАЭС из государств, в отношении которых Россия ввела санкции. А это может заложить основу для новых взаимных обвинений между некоторыми членами ЕАЭС, так как понятием «санкционный товар» довольно легко манипулировать с целью защиты внутреннего рынка.
В любом случае, с момента создания ЕАЭС его слабым место было то, вокруг этого объединения постоянно идут разные политические игры. Например, в прошлом году один из «новичков» союза — Армения даже обвинила нашу республику в том, что, отказавшись от участия в саммите
В связи с попыткой политизации деятельности ЕАЭС официальной Астане постоянно приходится делать акцент на том, что Евразийский экономический союз является исключительно экономическим объединением. Другой вопрос, что совсем по иному на это смотрят в Москве.
Если внимательно присмотреться, то включение тех же Армении и Кыргызстана в ряды участников ЕАЭС также имело больше политическую, чем экономическую составляющую. Тем самым Москва пыталась сколотить внутри данной интеграционной структуры группу лояльных к себе государств после того, как у России возникли явные сомнения в лояльности того же Минска или Астаны, которые
В конечном счете все идет к тому, что внутри ЕАЭС, скорее всего, будет развиваться раскол между двумя группировками. Первая — во главе с Россией, которая попытается использовать Армению и Кыргызстан в качестве ретранслятора некоторых своих идей. Вторая — в рамках дуэта Белоруссии и Казахстана. В глаза действительно, бросается то, что в последнее время между Минском и Астаной усилилось двустороннее взаимодействие по экономическим и политическим вопросам.
Конечно, идеализировать отношения между Белоруссией и Казахстаном не стоит. Это хотя бы было видно по нервной реакции Лукашенко на вхождение Казахстана в ВТО. Но, как отмечают некоторые эксперты, «…с момента создания Таможенного союза, Единого экономического пространства, а затем и Евразийского экономического союза была определенная координация действий между Минском и Астаной для того, чтобы не допустить политизации евразийской интеграции со стороны Москвы».
А Россию, в свою очередь, очень сильно беспокоит судьба ЕАЭС после ухода из политики Назарбаева или Лукашенко, учитывая то, что внутренняя и внешняя политика Казахстана и Белоруссии чрезвычайно персонифицирована. Хотя изначально никакого полноценного интеграционного процесса и не могло быть в рамках ЕАЭС, где конъюнктурной политики гораздо больше, чем экономического прагматизма, а все его участники если и сидят в одной лодке, то гребут в разные стороны.
И было бы наивно полагать, что участие Казахстана в тех или иных региональных объединениях автоматически повышает нашу конкурентоспособность, если внутри страны для этого делается не так много.
Досым Сатпаев, политолог