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07:43 (мск), источник: Om1.ru

Бывший омич Антонов станет послом России в США с 1 сентября

В конце августа дипломат прилетит в Вашингтон, чтобы приступить к работе. Он сторонник жесткой линии поведения по отношению к Западу.

31 августа замминистра иностранных дел РФ Анатолий Антонов, назначенный послом России в США, прилетит в Вашингтон. Он приступит к новой работе 1 сентября, сообщает «Коммерсант». При этом дипломат сторонник жесткой линии в отношении Запада.

Отметим, что Анатолий Антонов родился в Омске в 1955 году. Но учился и работал в Москве. В 2011—2016 годах он занимал пост заместителя министра обороны России.

Назначить общественного деятеля главой российской дипмиссии в США в Кремле решили в начале осени 2016 года. С его приходом российские власти надеются нормализовать отношения с США, напомним, недавно ужесточившими санкции в отношении нашей страны.

Отметим, что ранее этот пост занимал Сергей Кисляк, который будет работать в Совете федерации.

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