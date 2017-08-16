Бывший омич Антонов станет послом России в США с 1 сентября

31 августа замминистра иностранных дел РФ Анатолий Антонов, назначенный послом России в США, прилетит в Вашингтон. Он приступит к новой работе 1 сентября, сообщает «Коммерсант». При этом дипломат сторонник жесткой линии в отношении Запада.

Отметим, что Анатолий Антонов родился в Омске в 1955 году. Но учился и работал в Москве. В 2011—2016 годах он занимал пост заместителя министра обороны России.

Назначить общественного деятеля главой российской дипмиссии в США в Кремле решили в начале осени 2016 года. С его приходом российские власти надеются нормализовать отношения с США, напомним, недавно ужесточившими санкции в отношении нашей страны.