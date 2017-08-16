Новосибирские власти опровергли передачу озера Казахстану

Источник: Sputniknews.kz

Как сообщила ранее администрация Купинского района Новосибирской области, озеро Сладкое передано Казахстану и после демаркации полностью находится на территории Республики Казахстан. Местные власти, таким образом, предупредили любителей рыбалки, чтобы избежать инцидентов с нарушением границы.

Глава администрации Купинского района Владимир Шубников ранее рассказал местному порталу, что это «полуозеро-полуболото» с экономической точки зрения было «совершенно бесполезно» и отдать его Казахстану было удобнее. После того, как сообщение вызвало негативный общественный резонанс в России, Шубников отказался давать комментарии СМИ.

Как пояснили в демаркационной комиссии, начертание государственной границы разделяет водоем в соотношении 70:30 в пользу Казахстана. Однако никаких изменений не было и не предполагается.

«Это не более чем досужие разговоры… Кусок озера наш. Где граница проходила, там и проходит. Как вы себе представляете, кусок территории государства отдать кому-то? », — заявил Панферов в интервью российской газете «Коммерсантъ».

Как пояснил чиновник, местным жителям лишь рекомендовали воздержаться от посещения этого места, где «проводятся мероприятия по демаркации госграницы».