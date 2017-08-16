«Единая Россия» подала в суд на своего бывшего члена
Партия требует лишить кандидатской регистрации Людмилу Щербачеву, которая пошла на выборы как самовыдвиженец.
Партия требует лишить кандидатской регистрации Людмилу Щербачеву, которая пошла на выборы как самовыдвиженец.
В Назаровский городской суд поступило заявление от оргкомитета по проведению выборов от партии «Единая Россия» о признании незаконным решения окружной избирательной комиссии города Назарово о регистрации в качестве кандидата в депутаты горсовета 5 созыва Людмилы Щербачевой.
На эти выборы Щербачева пошла как самовыдвиженец. Ранее же она состояла в партии «Единая Россия» и при ее поддержке избиралась депутатом горсовета прошлого созыва.
За время членства в партии и депутатства она стала участником нескольких громких скандалов. В частности, об использовании теплого гаража на территории школы, которой она руководит (средняя общеобразовательная школа № 4 в поселке Бор, Назарово), в личных целях.
В июле этого года Людмила Щербачева вышла из партии, самостоятельно выдвинула свою кандидатуру на выборы в горсовет Назарово и даже была зарегистрирована как кандидат. Однако бывшие однопартийцы усомнились в том, что предоставленные Щербачевой документы соответствуют действующему законодательству и обратились в суд с требованием аннулировать ее регистрацию.
В ближайшее время суд даст оценку доводам единороссов.