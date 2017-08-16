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07:21 (мск), источник: Newslab.ru

«Единая Россия» подала в суд на своего бывшего члена

Партия требует лишить кандидатской регистрации Людмилу Щербачеву, которая пошла на выборы как самовыдвиженец.

Источник: AP 2017

В Назаровский городской суд поступило заявление от оргкомитета по проведению выборов от партии «Единая Россия» о признании незаконным решения окружной избирательной комиссии города Назарово о регистрации в качестве кандидата в депутаты горсовета 5 созыва Людмилы Щербачевой.

На эти выборы Щербачева пошла как самовыдвиженец. Ранее же она состояла в партии «Единая Россия» и при ее поддержке избиралась депутатом горсовета прошлого созыва.

За время членства в партии и депутатства она стала участником нескольких громких скандалов. В частности, об использовании теплого гаража на территории школы, которой она руководит (средняя общеобразовательная школа № 4 в поселке Бор, Назарово), в личных целях.

В июле этого года Людмила Щербачева вышла из партии, самостоятельно выдвинула свою кандидатуру на выборы в горсовет Назарово и даже была зарегистрирована как кандидат. Однако бывшие однопартийцы усомнились в том, что предоставленные Щербачевой документы соответствуют действующему законодательству и обратились в суд с требованием аннулировать ее регистрацию.

В ближайшее время суд даст оценку доводам единороссов.

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