«Единая Россия» подала в суд на своего бывшего члена

Источник: AP 2017

В Назаровский городской суд поступило заявление от оргкомитета по проведению выборов от партии «Единая Россия» о признании незаконным решения окружной избирательной комиссии города Назарово о регистрации в качестве кандидата в депутаты горсовета 5 созыва Людмилы Щербачевой.

На эти выборы Щербачева пошла как самовыдвиженец. Ранее же она состояла в партии «Единая Россия» и при ее поддержке избиралась депутатом горсовета прошлого созыва.

За время членства в партии и депутатства она стала участником нескольких громких скандалов. В частности, об использовании теплого гаража на территории школы, которой она руководит (средняя общеобразовательная школа № 4 в поселке Бор, Назарово), в личных целях.

В июле этого года Людмила Щербачева вышла из партии, самостоятельно выдвинула свою кандидатуру на выборы в горсовет Назарово и даже была зарегистрирована как кандидат. Однако бывшие однопартийцы усомнились в том, что предоставленные Щербачевой документы соответствуют действующему законодательству и обратились в суд с требованием аннулировать ее регистрацию.