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07:56 (мск), источник: ТАСС

В Белом доме разъяснили слова Трампа о виновных в столкновениях в Шарлотсвилле

Президент США заявил, что в случившемся виновны обе стороны — как члены ультраправых групп, так и их противники, которые тоже «проявили жестокость».

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Белый дом вечером во вторник распространил среди республиканцев в Конгрессе США тезисы, при помощи которых сторонники президента Дональда Трампа могли бы при необходимости разъяснить его высказывания насчет того, кто несет ответственность за беспорядки в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния). Текст оказался в распоряжении журнала The Atlantic.

Трамп, отвечая на вопросы журналистов, ранее заявил, что в случившемся виновны обе стороны — как члены ультраправых групп, так и их противники, которые тоже «проявили жестокость».

Президент был абсолютно прав — обе стороны, применившие насилие в Шарлотсвилле, действовали неподобающим образом и несут определенную ответственность. Президент без какой-либо двусмысленности осудил группы, пропагандирующие ненависть, и которые в прошлые выходные были движимы фанатизмом и расизмом. Он назвал их по имени вчера, но для СМИ этого никогда не будет достаточно.
Белый дом

В Белом доме отмечают, что глава государства призывал к «единству и спокойствию».

Что сказал Трамп

В субботу в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения сторонников ультраправых идей, в том числе членов расистских и неонацистских групп, и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией южан в Гражданской войне генералу Роберту Ли. Спустя несколько часов придерживающийся неонацистских взглядов 20-летний Алекс Филдс — младший, как свидетельствуют видеозаписи с места происшествия, на большой скорости на машине пронесся по одной из улиц и въехал в толпу активистов, выступавших против проходивших там демонстраций ультраправых.

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Трамп во вторник отказался возлагать ответственность за беспорядки в Шарлотсвилле только лишь на радикалов. «Есть группа с одной стороны, которая является плохой, и есть группа с другой стороны, которая также проявляла жестокость. И никто не хочет говорить об том, но я скажу прямо сейчас. Была группа с другой стороны, которая пришла без разрешения, и они вели себя очень, очень жестоко», — сказал президент, отвечая на вопросы журналистов в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке.

Глава государства напомнил, что члены ультраправых организаций пришли митинговать против сноса памятника генералу Роберту Ли. «На этой неделе это Роберт Ли. <…> Мне интересно, а на следующей будет Джордж Вашингтон?» — спросил Трамп, напомнив, что первый президент США и один из основателей страны «был рабовладельцем».

Вместе с тем, в понедельник американский лидер решительно осудил события в Шарлотсвилле, охарактеризовав произошедшее как насилие на почве расизма. «Как я заявил в субботу, мы самым решительным образом осуждаем нынешнюю вопиющую демонстрацию ненависти, нетерпимости и насилия. Этому нет места в Америке», — сказал Трамп.

В то же время, в субботу Трамп также не стал выделять именно ультраправых. «Все мы должны объединиться и осудить все, за чем стоит ненависть. Для такого насилия нет места в Америке. Давайте объединимся», — написал он на своей странице в Twitter, чем опять же вызвал критику в свой адрес.

Реакция Конгресса

Большинство сенаторов и конгрессменов сразу же осудили именно проявления расизма, не комментируя действия противников ультраправых идей.

«Нет никакой моральной равнозначности между расистами и теми американцами, которые противостоят ненависти и фанатизму. Президент Соединенных Штатов должен сказать об этом», — написал в своем Twitter сенатор Джон Маккейн.

Демократы же поспешили извлечь из ситуации максимальное число политических очков.

«Президент Соединенных Штатов только что заступился за неонацистов и обвинил тех, кто осуждает их расизм и ненависть. Это ужасно!» — заявила сенатор Элизабет Уоррен, сторонник экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, проигравшей Трампу на выборах.

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Однопартиец Уоррен, член Палаты представителей Конгресса США Гвен Мур в свою очередь посчитала, что слова Трампа — это повод для импичмента. «Мои друзья-республиканцы, я прошу вас работать с нами в качестве избранных должностных лиц с целью сместить этого человека с должности нашего главнокомандующего и помочь нам выйти из этого темного периода истории нашей страны», — говорится в заявлении, которое распространили помощники политика.

При этом сам Белый дом понес кадровые потери. Во вторник о своем решении покинуть президентский совет по вопросам производства объявили президент крупнейшего в США объединения профсоюзов AFL-CIO (Американская федерация труда и Конгресс производственных профсоюзов) Ричард Трумка и другой влиятельный член этой организации Теа Ли.

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