Назначен новый министр природных ресурсов Прикамья
ПЕРМЬ, 16 августа, ФедералПресс. Новое назначение состоялось в правительстве Пермского края. Назначение министра природных ресурсов «ФедералПресс» подтвердили в
ПЕРМЬ, 16 августа, ФедералПресс. Новое назначение состоялось в правительстве Пермского края. Назначение министра природных ресурсов «ФедералПресс» подтвердили в
Руководить ведомством будет Дмитрий Килейко. Про него известно, что он имеет геологическое образование, ранее руководил геофизической компанией «Каспий», после — ООО «ПИТЦ «Геофизика».
Ранее руководивший министерством природных ресурсов Константин Черемушкин ушел трудиться в