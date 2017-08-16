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09:16 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Назначен новый министр природных ресурсов Прикамья

ПЕРМЬ, 16 августа, ФедералПресс. Новое назначение состоялось в правительстве Пермского края. Назначение министра природных ресурсов «ФедералПресс» подтвердили в пресс-службе правительства региона.

Руководить ведомством будет Дмитрий Килейко. Про него известно, что он имеет геологическое образование, ранее руководил геофизической компанией «Каспий», после — ООО «ПИТЦ «Геофизика».

Ранее руководивший министерством природных ресурсов Константин Черемушкин ушел трудиться в Западно-Уральское управление Ростехнадзора — руководителем.

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