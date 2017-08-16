Для голосования по выборам губернатора края изготовят 2 млн бюллетеней

Бюллетени распределены исходя из численности избирателей по каждому муниципальному району (городскому округу). Как сообщает пресс-служба комиссии, всего будет изготовлено 2 011 302 бюллетеней, из них 175 500 бюллетеней для КОИБ.



Отдельным решением комиссии утвержден текст бюллетеня. В бюллетене будет разъяснение порядка его заполнения и информация о кандидатах — дата рождения, место жительства, род занятий, а также указано избирательное объединение, выдвинувшее кандидата. Бюллетени для голосования по выборам губернатора Пермского края будут изготовлены у единственного поставщика, определенного постановлением правительства РФ, ООО «Мастер-Знак».