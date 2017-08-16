Для голосования по выборам губернатора края изготовят 2 млн бюллетеней
Избирательная комиссия Пермского края приняла решение о распределении избирательных бюллетеней для голосования на выборах губернатора по территориальным избирательным комиссиям.
Избирательная комиссия Пермского края приняла решение о распределении избирательных бюллетеней для голосования на выборах губернатора по территориальным избирательным комиссиям.
Бюллетени распределены исходя из численности избирателей по каждому муниципальному району (городскому округу). Как сообщает
Отдельным решением комиссии утвержден текст бюллетеня. В бюллетене будет разъяснение порядка его заполнения и информация о кандидатах — дата рождения, место жительства, род занятий, а также указано избирательное объединение, выдвинувшее кандидата. Бюллетени для голосования по выборам губернатора Пермского края будут изготовлены у единственного поставщика, определенного постановлением правительства РФ, ООО «Мастер-Знак».