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09:42 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин: «Вопрос переселения из аварийного жилья находится на жестком контроле президента России»

Во вторник, 15 августа, губернатор Николай Меркушкин вручил ключи от новых квартир жителям поселка Октябрьский городского округа Похвистнево. Жилье получили семьи, до этого проживавшие в аварийных и ветхих домах.

Многоквартирная жилая застройка на ул. Калинина п. Октябрьский стала возможной благодаря муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Похвистнево Самарской области».

В Октябрьском для расселения 159 человек (всего в поселке проживает 1067 человек) за год возвели четыре двухэтажных 16-тиквартирных жилых дома и одну 18-тиквартирную двухэтажку.

Как подчеркнул во время вручения ключей новоселам Николай Меркушкин, программа переселения из аварийного жилья в Самарской области будет продолжена.

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«Есть поручение президента России Владимира Владимировича Путина эту программу актуализировать и обновить. В нее могут быть дополнительно включены семьи, которые не попали в проект пять лет назад. Вопрос находится под жестким контролем главы государства. Недавно эта проблематика рассматривалась на президиуме Госсовета. Президент поручил, в том числе губернаторам, активно эту работу продолжать», — акцентировал внимание Николай Меркушкин.

Что касается Похвистнево и поселков городского округа, то было отмечено, что с 2013 г. построено 22 многоквартирных дома и переселено 1070 граждан из аварийного жилья. За период действия программы освоено 630 млн рублей, в том числе 134 млн рублей — в Октябрьском.

Одну из квартир в поселке получили Виктор и Анна Негоновы, их 15-летний сын и двухлетние близнецы. Многодетная семья въехала в двухкомнатную квартиру.

«Мы жили в ветхой двухэтажке и до конца не верили, что получим новое жилье. Но когда такое решение было принято, мы с момента закладки фундамента следили и буквально любовались тем, как строятся наши квадратные метры», — делится Анна Негонова.

Другой новосел — Владимир Асабин — признался, что еще не заходил в новую квартиру. «Зачем? Я все видел во время стройки. И даже когда дом был недостроен, мне уже все нравилось», — признается он.

Перед тем как вручить семье Негоновых, семье Асабиных и другим обладателям новых квартир ключи, Николай Меркушкин отметил, что дома на ул. Калинина внешне и внутренне выглядят привлекательно, что должно настроить новоселов на должный лад.

«Этого радостного события многие семьи, проживающие в поселке Октябрьский, ждали не одно десятилетие. Здесь все благоустроено, и я уверен, что вы будете делать все, чтобы дальше здесь было комфортно, уютно, чисто и красиво. Именно такие условия необходимы для комфортного проживания», — сказал глава региона.

Он выразил уверенность, что жители Похвистнево активно включатся в процессы благоустройства, а в городском округе будут сформированы общественные советы по примеру других городов региона.

Николай Меркушкин, в частности, отметил, что ОСМ по результатам своей деятельности получают дополнительные стимулирующие субсидии на обустройство своих дворов, на организацию детских площадок, спортивных объектов по месту жительства.

«Давайте вместе посмотрим, что необходимо сделать, чтобы инфраструктура развивалась и радовала вас», — призвал Николай Меркушкин жителей Октябрьского.

Губернатор также напомнил, что последние пять лет стали прорывными для строительной отрасли региона. Область второй год удерживает рекордные даже по сравнению с советскими временами темпы строительства.

В 2015 г. объемы ввода жилья достигли рекордного показателя — 2,2 млн кв. м. По итогам 2016 г. в Самарской области введено в эксплуатацию почти 1,88 млн кв. м. жилья. Плановое задание на 2017 г. составляет свыше 1,9 млн кв. м.

По вводу жилья на душу населения губерния с последних мест вырвалась в лидеры в Приволжском федеральном округе. А по количеству семей, получивших квартиры по программе «Жилье для российской семьи», регион занимает первое место в стране. При этом область стала одним из немногих субъектов, где новые микрорайоны возводятся с социальной инфраструктурой.

В свою очередь, новоселы Октябрьского заверили губернатора, что для них день получения ключей от квартир — самый счастливый и в некоторой степени переломный в жизни.

«У каждого новосела была непростая жилищная ситуация. Иметь кров над головой — хорошо, но еще нужно жить безопасно и комфортно. В тех домах, где мы проживали, жить было сложно. Мы не верили, что когда-нибудь будем жить в таких комфортных условиях. Большое спасибо президенту России и губернатору Самарской области за заботу о людях, за то, что мы получили ключи и можем самостоятельно открыть дверь нашего нового, обустроенного жилища», — сказала от имени новоселов Маргарита Теплякова.

Губернатор осмотрел новые квартиры вместе с их обладателями и дал свою оценку качества строительства. Оно, по его словам, находится на достаточно высоком уровне, но некоторые моменты, на которые глава региона указал, застройщикам предстоит учесть при возведении новых домов для переселения из аварийных домов жителей Самарской области.

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