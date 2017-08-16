В ФСБ объяснили, почему озеро Сладкое перешло к Казахстану
НОВОСИБИРСК, 16 авг — РИА Новости. Озеро Сладкое оказалось на территории Казахстана
НОВОСИБИРСК, 16 авг — РИА Новости. Озеро Сладкое оказалось на территории Казахстана
«Местные жители привыкли, что государственная граница находится
Он отметил, что именно с этим было связано сообщение районной администрации, которая разъяснила местным жителям, что в связи с усыханием озера государственная граница оказалась на его берегу, а значит, охотиться непосредственно у озера больше нельзя.
«Таким образом, Россия ничего не передавала Казахстану. Граница проходит там же, где и проходила ранее», — добавил собеседник агентства.
Ранее в администрации Купинского района сообщили, что после демаркации (фактического проведения линии госграницы на местности с обозначением спецзнаками) озеро полностью оказалось на территории соседней страны. Позже в посольстве Казахстана заявили, что граница осталась на прежнем месте и, как и ранее, разделяет водоем «в соотношении 70:30».