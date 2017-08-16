В ФСБ объяснили, почему озеро Сладкое перешло к Казахстану

Источник: РИА Новости

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«Местные жители привыкли, что государственная граница находится где-то на середине озера, и продолжали ходить к его берегу на охоту. Однако после демаркации, когда границу обозначили на местности, оказалось, что озеро за последние годы настолько усохло, что граница сейчас проходит как раз по его берегу», — рассказал РИА Новости представитель пресс-службы пограничного управления.

Он отметил, что именно с этим было связано сообщение районной администрации, которая разъяснила местным жителям, что в связи с усыханием озера государственная граница оказалась на его берегу, а значит, охотиться непосредственно у озера больше нельзя.

«Таким образом, Россия ничего не передавала Казахстану. Граница проходит там же, где и проходила ранее», — добавил собеседник агентства.