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09:39 (мск), источник: РИА Новости

В ФСБ объяснили, почему озеро Сладкое перешло к Казахстану

НОВОСИБИРСК, 16 авг — РИА Новости. Озеро Сладкое оказалось на территории Казахстана из-за того, что со временем усохло, госграница в этом месте не менялась, заявило пограничное управление ФСБ по Новосибирской области.

Источник: РИА Новости
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«Местные жители привыкли, что государственная граница находится где-то на середине озера, и продолжали ходить к его берегу на охоту. Однако после демаркации, когда границу обозначили на местности, оказалось, что озеро за последние годы настолько усохло, что граница сейчас проходит как раз по его берегу», — рассказал РИА Новости представитель пресс-службы пограничного управления.

Он отметил, что именно с этим было связано сообщение районной администрации, которая разъяснила местным жителям, что в связи с усыханием озера государственная граница оказалась на его берегу, а значит, охотиться непосредственно у озера больше нельзя.

«Таким образом, Россия ничего не передавала Казахстану. Граница проходит там же, где и проходила ранее», — добавил собеседник агентства.

Ранее в администрации Купинского района сообщили, что после демаркации (фактического проведения линии госграницы на местности с обозначением спецзнаками) озеро полностью оказалось на территории соседней страны. Позже в посольстве Казахстана заявили, что граница осталась на прежнем месте и, как и ранее, разделяет водоем «в соотношении 70:30».

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14 августа© Ньюстюб
14 комментариевк этой статье
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Комментарии14
Комментарии
14
Ольга Лысенко
С ближними надо делиться . Если это озеро так важно для местных жителей ---- искусственно опустить дно.
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