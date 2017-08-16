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11:15 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярец возглавил отделение КПРФ в Туве

Первым секретарем Туврескома стал Роман Тамоев.

На очередном пленуме отделения КПРФ в республике Тыва был избран новый первый секретарь. Им стал красноярец Роман Тамоев. Сообщение о назначении опубликовано на официальном сайте партии.

Из 22 членов, присутствовавших на заседании, за кандидатуру Тамоева проголосовали 17 человек. Еще 4 оказались против, а один воздержался.

В сообщении говорится, что прежний руководитель рескома Сергей Салча возглавил отделение Бай-Тайгинского кожууна (района) Тувы.

«Тамоев, в свою очередь, ознакомил пленум со своим видением улучшения политработы. При нем заметно активизировалась работа по размещению информации на партийном сайте, соцсетях, потянулась молодежь», — говорится в сообщении.

Роман Тамоев родился 4 февраля 1983 года. В 2006 году окончил Красноярский государственный университет по специальности «журналист». С августа 2005 по сентябрь 2010 года работал учителем в Есаульской средней школе (Березовский район), параллельно занимаясь журналистикой и бизнесом. В КПРФ Тамоев вступил в 2007 году. В 2011 году принял участие в выборах депутатов Заксобрания, а в 2013 — Горсовета, однако оба раза проиграл конкурентам.

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