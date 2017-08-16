Красноярец возглавил отделение КПРФ в Туве

На очередном пленуме отделения КПРФ в республике Тыва был избран новый первый секретарь. Им стал красноярец Роман Тамоев. Сообщение о назначении опубликовано на официальном сайте партии.

Из 22 членов, присутствовавших на заседании, за кандидатуру Тамоева проголосовали 17 человек. Еще 4 оказались против, а один воздержался.

В сообщении говорится, что прежний руководитель рескома Сергей Салча возглавил отделение Бай-Тайгинского кожууна (района) Тувы.

«Тамоев, в свою очередь, ознакомил пленум со своим видением улучшения политработы. При нем заметно активизировалась работа по размещению информации на партийном сайте, соцсетях, потянулась молодежь», — говорится в сообщении.