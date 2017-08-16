Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Британец победил рак после трансплантации десяти органов
Часть территории России перешла Казахстану
Как продавцы мяса обманывают покупателей
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Выгуливать кошек на поводке — вредно. Это правда?По мнению зоопсихологов, длительные прогулки вызывают у домашних питомцев стресс
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины
Инспекторам ГИБДД запретят курить и грубить
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Алсу показала округлившийся живот – СМИ
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
В США предложили отдать Украину "на растерзание" РФ - СМИ
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
8Более 300 человек стали жертвами наводнения в Сьерра-Леоне
09:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе может открыться новый гимнастический центр

Рустэм Хамитов поручил правительству найти деньги на спортивную гимнастику.

Вчера, 15 августа состоялась встреча организатора спортивного проекта Flypark Сергея Решетникова с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым. В ходе приема Рустэм Хамитов поддержал проект по созданию в Уфе центра спортивной гимнастики.

В настоящее время идет ремонт помещения на улице Ростовская, где планируется открыть новый спортивный объект. Стоимость гимнастического оборудования обойдется в 6 млн рублей, в зале смогут заниматься одновременно около 200 человек.

Глава Башкирии дал поручение региональному правительству найти средства из внебюджетных источников. Об этом сообщает официальный сайт главы Башкирии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Сын Елены Яковлевой, весь покрытый тату, отправился в ЗАГС в черном
"Игра престолов": математик вычислил, кто из героев умрет последним
СМИ узнали о независимости КНДР от импорта ракетных двигателей
Белый дом разъяснил слова Трампа о столкновениях в Виргинии
Автогол на 91-й минуте принес ЦСКА победу в матче Лиги чемпионов
Рогозин анонсировал два следующих запуска с «Восточного»
Социологи рассказали, как часто россияне употребляют алкоголь
СМИ: Россию охватил новый вид спама
Каспаров набрал 5 очков в 6 матчах на турнире в США
Спорт
Подарок от «Янг Бойз»: ЦСКА выиграл первый матч плей-офф ЛЧ ЦСКА благодаря блестящей игре Игоря Акинфеева сдержал натиск швейцарцев. А уже в компенсированное время защитник хозяев совершил невероятную ошибку
Авто
В России создали крупнейший экскаватор (фото) Машина, способная работать при температурах от +45 до -45 градусов, предназначена для разработки открытым способом
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Как продать жилье, купленное в браке?
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Дочь Пугачевой и Галкина растет настоящей модницей 3-летняя Лиза Галкина поражает всех своим вкусом в подборе одежды.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь