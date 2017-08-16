В Уфе может открыться новый гимнастический центр
Рустэм Хамитов поручил правительству найти деньги на спортивную гимнастику.
Рустэм Хамитов поручил правительству найти деньги на спортивную гимнастику.
Вчера, 15 августа состоялась встреча организатора спортивного проекта Flypark Сергея Решетникова с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым. В ходе приема Рустэм Хамитов поддержал проект по созданию в Уфе центра спортивной гимнастики.
В настоящее время идет ремонт помещения на улице Ростовская, где планируется открыть новый спортивный объект. Стоимость гимнастического оборудования обойдется в 6 млн рублей, в зале смогут заниматься одновременно около 200 человек.
Глава Башкирии дал поручение региональному правительству найти средства из внебюджетных источников. Об этом сообщает официальный сайт главы Башкирии.