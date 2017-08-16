В Уфе может открыться новый гимнастический центр

Вчера, 15 августа состоялась встреча организатора спортивного проекта Flypark Сергея Решетникова с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым. В ходе приема Рустэм Хамитов поддержал проект по созданию в Уфе центра спортивной гимнастики.

В настоящее время идет ремонт помещения на улице Ростовская, где планируется открыть новый спортивный объект. Стоимость гимнастического оборудования обойдется в 6 млн рублей, в зале смогут заниматься одновременно около 200 человек.