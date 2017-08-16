Хабаровских таксистов выведут из тени «пряником»

Источник: Восток Медиа

Законодатели Хабаровского края намерены предпринять ряд конкретных шагов, чтобы изменить положение дел на рынке такси в регионе и сделать отрасль максимально легальной и приносящей доход бюджету. Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» депутат фракции ЛДПР в краевой Закдуме Сергей Безденежных, работу нужно построить таким образом, чтобы сами водители были заинтересованы в выходе из теневой экономики.

Ранее в региональном парламенте обсудили законопроект «О порядке осуществления регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси». Участие в диалоге приняли депутаты, представители органов исполнительной власти региона, общественных организаций и компаний, работающих на этом рынке.

В июле законодательная инициатива прошла первое чтение на очередном заседании регионального парламента. Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», законопроект устанавливает, что государственный контроль в этой сфере экономики осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти края и определяет, какие для этого необходимы мероприятия. Перечень уполномоченных должностных лиц также определяет правительство региона. Власти страны дали право субъектам создать нормативную базу для рынка такси ещё в 2011 году. Легальные перевозчики выразили готовность принять самое активное участие и в разработке базового закона о такси — они предложили создать рабочую группу, в которую войдут и представители компаний, официально работающих на этом рынке.

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«Предприниматели хотят, чтобы их мнение было услышано. Сам законопроект в какой-то степени закамуфлирован: не раскрыты все файлы, которые будут расписаны постановлениями и инструкциями после принятия. Тогда станет понятно, какие правила правительство края предусматривает для бизнеса», — отметил Сергей Безденежных.

По мнению депутата, в существующем виде документ направлен по большей части на контроль над теми, кто уже зарегистрировал свою деятельность. При этом рынок такси в Хабаровском крае далёк от стопроцентной легальности — диспетчерские службы, которые работают под вывеской «оказания информационных услуг», занимают его большую часть.

«Мы можем как угодно регулировать тех, кто работает официально и платит налоги. Но если посмотреть на ситуацию глазами таксиста, то мало кто на самом деле выберет работу под контролем, когда есть альтернатива в виде теневой деятельности. Правительство незарегистрированных перевозчиков контролировать не имеет права, сотрудникам ГИБДД однозначно не до них. Таким образом бюджет края теряет очень большие деньги, которые мог бы спокойно зарабатывать — и это общая проблема для всей России», — сказал собеседник.

Сергей Безденежных добавил, что кардинальные изменения в федеральной нормативной базе назрели давно — необходим профильный закон о патентах, который создаст мягкие условия для тех, кто готов работать легально.

«Эти патенты должны быть доступны, процесс их получения — не забюрократизирован. Наработки в этом направлении уже есть. Из тени самозанятых людей можно вывести и “пряником”. Сегодня рынок работает так, что основные игроки не несут никакой ответственности перед пассажирами, это нужно менять в корне. Краевой закон, вероятно, улучшит ситуацию, но озвучивать проблему на федеральном уровне нужно обязательно», — подчеркнул депутат.