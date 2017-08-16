С 2018 года полный размер пенсии будет выплачиваться с первого числа месяца после увольнения

Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций. Когда пенсионер трудовую деятельность прекращает, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его работы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-ифнорм» в пресс-службе ОПФР по Челябинской области, выплата полного размера пенсии будет реализована следующим образом. К примеру, пенсионер уволился с работы в марте 2018 года. В апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. В мае ПФР получит отчетность, в которой пенсионер работающим уже не числится. В июне УПФР примет решение о выплате пенсии с учетом индексации и в июле пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца — апрель, май, июнь.