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09:45 (мск), источник: Noi.md

Канду: Главный показатель независимости — это люди

Главным символом Независимости для председателя парламента Андриана Канду являются люди, которые 26 лет назад вышли на Площадь Великого национального собрания с единственным стремлением — стремлением к свободе.

Источник: Noi.md

В интервью для IPN, приуроченном к 26-летию независимости страны, глава законодательного органа заявил о том, что люди являются самым большим богатством страны, и с некоторых пор они стали ценностью для государства. Но, к сожалению, ранее имели место попытки построить демократическую страну без особого уважения к людям, что стало причиной многих неудач.

Андриан Канду отметил, что нынешние власти меняют парадигму управления государством. Благодаря внедряемым реформам, государство и его учреждения начинают служить гражданам, а не наоборот. Для спикера определением Независимости являются люди, независимо от их этнической принадлежности, языка общения, религии или статуса. Все люди, которые живут с достоинством и, несмотря на все трудности, верят в свою страну, представляют собой Республику Молдова.

«26 лет тому назад мы, все вместе, ощутили огромное чувство гордости и свободы. За годы государственного строительства эйфория и патриотизм стерлись. В настоящее время, в проводимой нами политике, мы следуем устремлениям двухдесятилетней давности, устремлениям достойно жить в стране, которой мы могли бы гордиться. Мы вспомнили, почему мы боролись за независимость, и мы однозначно разъясним это любому, кто попытается навязать нам собственные правила. Слишком долго мы допускали унижение со стороны собственных властей и других стран. Как гражданин, я ощущал это унижение, но я не хочу переживать его снова — ни я сам, ни мои родители или дети, ни мои сограждане. В моём статусе должностного лица, я делал и далее буду делать всё необходимое и соответствующее положениям закона для того, так чтобы ни один человек в этой стране больше не переживал того чувства, будто он, его семья или его страна не важны», — утверждает глава законодательного органа.

Отвечая на вопрос о том, пришла ли Республика Молдова туда, куда она в своё время направилась, и если нет, то почему, спикер заявил, что осознай все мы это 26 лет назад, поставь мы этот вопрос и найди на него ответ ещё тогда, то сейчас мы, возможно, находились бы в иной ситуации. «А так, на протяжении слишком многих лет мы позволяли волне обстоятельств нести нас. Лишь в 2014 году, когда было подписано Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, мы ответили на вопрос о том, куда мы направились. Теперь нам предстоит проделать много работы, всей стране, плечом к плечу, чтобы попасть в Европейский союз», — пояснил председатель парламента.

Андриан Канду считает, что и спустя 10 лет Молдова будет отмечать День независимости, вспоминая о тех ценностях и личностях, которые помогли ей выстоять в период до обретения суверенитета. «Я считаю, что с каждым годом мы будем всё более процветающими, будем всё больше гордиться своей страной. Мы научимся больше себя уважать и приучим других поступать также. Народные избранники, если они не в состоянии обеспечить людям процветание и безопасность, сменяются. Так происходило каждый раз с момента обретения независимости до сих пор и, безусловно, так будет и далее», — добавил председатель парламента.

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