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09:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Киев обвинил Россию в передаче украинских ракетных двигателей КНДР

Российские специалисты могли разобрать ракеты «Циклон-2» и «Циклон-3» и поставить украинские ракетные двигатели, которыми они оснащены, в Северную Корею.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в ходе брифинга заявил исполняющий обязанности председателя Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко, передает агентство «Укринформ».

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«По оперативной информации, Россия сегодня имеет ракеты “Циклон-2” и “Циклон-3” в количестве от 7 до 20 ракет, в них эти двигатели [РД-250] есть. Документация есть. Из числа готовых изделий они [россияне] могут эти двигатели поставлять кому угодно. Это не исключено, учитывая партнерские отношения России и Северной Кореи», — заявил Радченко.

Он добавил, что РД-250 были изготовлены на Украине и поставлены в РФ до 2001 года. Сейчас, по его словам, у Украины нет никакой возможности производить эти двигатели.

15 августа генеральный конструктор КБ «Южное» Александр Дегтярев допустил, что ракетные двигатели, произведенные в КБ, могли быть скопированы для нужд КНДР. Версию о прямых поставках он назвал «выдумкой кого-то, кто желает напомнить о себе, показать результат своей работы и выпятить свое имя».

Днем ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в американском разведсообществе и экспертов Международного института стратегических исследований (IISS) сообщила, что на новейших баллистических ракетах, испытанных КНДР в последнее время, стоят двигатели, технология которых могла быть получена с украинского завода «Южмаш».

С больной головы на здоровую: Киев хочет свалить утечку двигателей в КНДР с «Южмаша» на Россию
Во время загрузки произошла ошибка.
10:27 (мск)© Ньюстюб
20 комментариевк этой статье
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Комментарии20
Комментарии
20
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Все, абсолютно все уже знают, что на украине собственную ж отдаду ради бакса. Они уже продали всё на своей родине америкосам и остальным неграм, только-бы...
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