В Свердловской области с 2018 года будут реализованы три федеральных проекта в сфере здравоохранения

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, новые программы были рассмотрены членами проектного комитета Свердловской области на заседании под руководством первого вице-губернатора региона Алексея Орлова.
Ранее паспорта проектов «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами», «Формирование здорового образа жизни», «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» были утверждены президиумом совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Как пояснила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Диляра Медведская, целью проекта «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами», прежде всего, является повышение квалификации специалистов через систему аккредитации и внедрения непрерывного дополнительного профессионального образования врачей. Кроме того, в рамках этого проекта продолжится работа по укомплектованию врачей участковой службы.
В рамках проекта «Формирование здорового образа жизни» планируется повысить число регулярно занимающихся спортом свердловчан, увеличение доли граждан с артериальной гипертензией, контролирующих свое артериальное давление и другие меры по снижению смертности.
Программа «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» направлена на повышение качества первичной помощи и создание комфортной среды внутри поликлиники. Как пояснила Диляра Медведская, комфортная среда — это не только улучшение материально-технического состояния, но и уважительное отношение к пациентам.
По мнению первого вице-губернатора, особое внимание нужно уделить повышению качества медицинских услуг в моногородах. «Уже к концу 2017 года для моногородов должно быть приобретено 19 автомобилей скорой медицинской помощи, выполнен ремонт зоны регистрации и ожидания в четырех поликлиниках. Новые федеральные проекты также должны быть качественно реализованы в моногородах», — сказал Алексей Орлов.
Первый вице-губернатор дал поручение проработать паспорта проектов и представить на утверждение главе региона Евгению Куйвашеву.
Как ранее писал «УралПолит.Ru», в Екатеринбурге в рамках пилотного проекта «Бережливая поликлиника» регистраторы городской больницы № 2 и детской городской больницы № 15 проведут двухдневный тренинг по бесконфликтному общению.