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10:21 (мск), источник: УралПолит.ру

В Свердловской области с 2018 года будут реализованы три федеральных проекта в сфере здравоохранения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области с 2018 года будут реализованы новые федеральные проекты в сфере здравоохранения, направленные на повышение квалификации врачей, повышение числа занимающихся спортом и повышение качества первичной помощи.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, новые программы были рассмотрены членами проектного комитета Свердловской области на заседании под руководством первого вице-губернатора региона Алексея Орлова.

Ранее паспорта проектов «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами», «Формирование здорового образа жизни», «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» были утверждены президиумом совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

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Как пояснила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Диляра Медведская, целью проекта «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами», прежде всего, является повышение квалификации специалистов через систему аккредитации и внедрения непрерывного дополнительного профессионального образования врачей. Кроме того, в рамках этого проекта продолжится работа по укомплектованию врачей участковой службы.

В рамках проекта «Формирование здорового образа жизни» планируется повысить число регулярно занимающихся спортом свердловчан, увеличение доли граждан с артериальной гипертензией, контролирующих свое артериальное давление и другие меры по снижению смертности.

Программа «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» направлена на повышение качества первичной помощи и создание комфортной среды внутри поликлиники. Как пояснила Диляра Медведская, комфортная среда — это не только улучшение материально-технического состояния, но и уважительное отношение к пациентам.

По мнению первого вице-губернатора, особое внимание нужно уделить повышению качества медицинских услуг в моногородах. «Уже к концу 2017 года для моногородов должно быть приобретено 19 автомобилей скорой медицинской помощи, выполнен ремонт зоны регистрации и ожидания в четырех поликлиниках. Новые федеральные проекты также должны быть качественно реализованы в моногородах», — сказал Алексей Орлов.

Первый вице-губернатор дал поручение проработать паспорта проектов и представить на утверждение главе региона Евгению Куйвашеву.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», в Екатеринбурге в рамках пилотного проекта «Бережливая поликлиника» регистраторы городской больницы № 2 и детской городской больницы № 15 проведут двухдневный тренинг по бесконфликтному общению.

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