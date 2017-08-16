Пермский краевой суд отказал в иске Олегу Хараськину
Выдвиженец «Партии Великое Отечество» пытался оспорить отказ в регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора края.
Выдвиженец «Партии Великое Отечество» пытался оспорить отказ в регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора края.
Пермский краевой суд не удовлетворил иск Олега Хараськина, который пытался оспорить отказ избиркома зарегистрировать его в качестве кандидата на выборах губернатора.
Олег Хараськин был выдвинут на выборы губернатора Пермского края от «Партии Великое Отечество». Однако он не сумел пройти муниципальный фильтр. У него обнаружили подписи четырёх депутатов из Октябрьского, Соликамского, Кудымкарского и Чердынского районов, которые ранее поставили свои автографы в поддержку Андрея Степанова.
По мнению Олега Хараськина, сбор подписей рядом кандидатов проходил с нарушениями. Информацию о них он также направил в ЦИК России.