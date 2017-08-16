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10:27 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермский краевой суд отказал в иске Олегу Хараськину

Выдвиженец «Партии Великое Отечество» пытался оспорить отказ в регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора края.

Источник: Аргументы и факты

Пермский краевой суд не удовлетворил иск Олега Хараськина, который пытался оспорить отказ избиркома зарегистрировать его в качестве кандидата на выборах губернатора.

Олег Хараськин был выдвинут на выборы губернатора Пермского края от «Партии Великое Отечество». Однако он не сумел пройти муниципальный фильтр. У него обнаружили подписи четырёх депутатов из Октябрьского, Соликамского, Кудымкарского и Чердынского районов, которые ранее поставили свои автографы в поддержку Андрея Степанова.

По мнению Олега Хараськина, сбор подписей рядом кандидатов проходил с нарушениями. Информацию о них он также направил в ЦИК России.

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