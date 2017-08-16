Омский губернатор Назаров убедил глав министерств помочь детям к 1 сентября

Сегодня, 16 августа, губернатор Омской области Виктор Назаров на селекторном совещании с главами районов поручил организовать помощь малообеспеченным семьям в подготовке детей к школе.

Свой однодневный заработок уже перечислили руководители министерств регионального кабмина.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— В Омской области проводится благотворительная акция помощи многодетным и малообеспеченным семьям в сборе детей в школу. Обратите внимание на эти семьи: проверьте, выясните, кто нуждается в такой помощи, и проследите, чтобы её получили. Ни один ребёнок не должен остаться не собранным в школу!

В рамках акции члены регионального кабинета министров перечислят свой однодневный заработок. Есть примеры, когда предприятия, фермеры, предприниматели помогают приобретать детям школьную, физкультурную форму. Можно организовать оптовую закупку!

Глава региона призвал муниципальных чиновников и предпринимателей также внести свой вклад.

Отметим, в регионе продолжается ежегодная благотворительная акция «Семья помогает семье». В 38 стационарных пунктах ежедневно принимают канцелярские принадлежности, вещи, обувь к началу нового учебного года.