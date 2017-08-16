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10:13 (мск), источник: НТА-Приволжье

Экс-депутат из Кстовского района Нижегородской области обвиняется в мошенничестве в крупном размере

Нижний Новгород. 16 августа. НТА-Приволжье — Экс-депутат из Кстовского района Нижегородской области обвиняется в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, зампрокурора региона утвердил обвинительное заключение в отношении экс-депутата.

Большеельнинского совета Кстовского района Нижегородской области, который обвиняется в совершении мошенничества в крупном размере.

Согласно информации, в январе 2011 года экс-депутат обманным путем приобрел право на один из участков на территории деревни Фроловское Кстовского района. В частности, по версии следствия, мужчина изготовил и предоставил в госорган поддельное свидетельство о праве собственности на участок площадью 1,5 тыс. кв.м.

После этого уже на основании поддельного документа была совершена госрегистрация права собственности на участок, рыночная стоимость которого составляет более 846 тыс. рублей.

Злоумышленнику за совершенное правонарушение грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что полномочия депутата Большеаратского сельсовета Гагинского района прекращены по решению суда. Депутат не представил сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год в отношении своей супруги, что является нарушением законодательства о противодействии коррупции.

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