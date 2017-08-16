Экс-депутат из Кстовского района Нижегородской области обвиняется в мошенничестве в крупном размере
Нижний Новгород. 16 августа.
Нижний Новгород. 16 августа.
Как сообщает прокуратура Нижегородской области, зампрокурора региона утвердил обвинительное заключение в отношении
Большеельнинского совета Кстовского района Нижегородской области, который обвиняется в совершении мошенничества в крупном размере.
Согласно информации, в январе 2011 года
После этого уже на основании поддельного документа была совершена госрегистрация права собственности на участок, рыночная стоимость которого составляет более 846 тыс. рублей.
Злоумышленнику за совершенное правонарушение грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что полномочия депутата Большеаратского сельсовета Гагинского района прекращены по решению суда. Депутат не представил сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год в отношении своей супруги, что является нарушением законодательства о противодействии коррупции.