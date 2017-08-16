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10:47 (мск), источник: NewsKo

На должность уполномоченного по правам человека в Пермском крае предложена кандидатура Павла Микова

Врио губернатора Максим Решетников внес на рассмотрение Законодательного собрания Прикамья кандидатуру Павла Микова для утверждения в должности уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

Предложение врио губернатора поддержала действующий региональный омбудсмен Татьяна Марголина.

«Предварительно мы обсудили с Максимом Решетниковым эту кандидатуру. Я считаю, что Павел Владимирович — достойный этой должности человек. Во-первых, он способен обеспечить преемственность института уполномоченного по правам человека в регионе, который уже имеет большую историю и традиции в Прикамье. Во-вторых, у него есть значительный опыт общения как с органами власти, так и с правозащитными организациями. Надеюсь, что Павел Владимирович Миков сможет продолжить успешное развитие института омбудсмена в крае», — заявила Татьяна Марголина.

Павел Миков родился в Губахе в 1976 году. Воспитывался в Суксунском санаторном детском доме, закончил Суксунскую среднюю школу, учился на историческом факультете Пермского государственного педагогического университета, который закончил с отличием.

Работал учителем политологии в Суксунской средней школе № 1, учителем истории и обществознания, классным руководителем в средней общеобразовательной школе № 7 с углублённым изучением английского языка Перми.

В 2004 году перешёл на работу в Пермский государственный педагогический университет. В феврале 2008 года Законодательным собранием Пермского края согласован на должность уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае.

С 2017 года — член президиума координационного совета уполномоченных по правам ребенка в РФ. Имеет более 150 научных, учебно-методических, популярных публикаций по вопросам права, прав человека, прав ребенка, методики преподавания правовых дисциплин.

За значительный вклад в защиту прав детей, правовое просвещение, содействие в реализации государственной социальной политики Павел Миков неоднократно поощрялся наградами органов государственной власти и местного самоуправления.

В 2013 году награжден благодарностью президента РФ Владимира Путина «За большой вклад в дело защиты детей и активное содействие реализации государственной социальной политики».

Источник — администрация губернатора Пермского края

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