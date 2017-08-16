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10:27 (мск), источник: РИА Крым

Глава МИД Германии предложил прекратить споры о Крыме

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости (Крым). Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью газете Kolner stadt-anzeiger предложил временно отложить дискуссию о статусе Крыма и сконцентрироваться на достижении перемирия в Донбассе, пишет «Парламентская газета».

Источник: РИА "Новости"

«Мы не нуждаемся в дискуссиях о Крыме. Мы должны думать о том, как добиться перемирия на востоке Украины», — сказал Габриэль, отметив, что это является условием для постепенного снятия напряженности в отношениях с Россией.

Вместе с тем глава МИД считает, что лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер с помощью своего призыва относиться к статусу Крыма как к «долгосрочному временному явлению» лишь хотел «попасть на передовицы газет».

Ранее Линднер призвал временно рассматривать конфликт вокруг Крыма в отдельности от других тем. По его оценке, это может помочь достичь успеха по другим направлениям в отношениях между ЕС и Россией. В случае, если этого сделать не получится, санкции нужно будет ужесточить, считает он.

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