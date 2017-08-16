Глава МИД Германии предложил прекратить споры о Крыме

Источник: РИА "Новости"

«Мы не нуждаемся в дискуссиях о Крыме. Мы должны думать о том, как добиться перемирия на востоке Украины», — сказал Габриэль, отметив, что это является условием для постепенного снятия напряженности в отношениях с Россией.

Вместе с тем глава МИД считает, что лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер с помощью своего призыва относиться к статусу Крыма как к «долгосрочному временному явлению» лишь хотел «попасть на передовицы газет».