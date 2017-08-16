Глава МИД Германии предложил прекратить споры о Крыме
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости (Крым). Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью газете Kolner
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости (Крым). Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью газете Kolner
«Мы не нуждаемся в дискуссиях о Крыме. Мы должны думать о том, как добиться перемирия на востоке Украины», — сказал Габриэль, отметив, что это является условием для постепенного снятия напряженности в отношениях с Россией.
Ранее Линднер призвал временно рассматривать конфликт вокруг Крыма в отдельности от других тем. По его оценке, это может помочь достичь успеха по другим направлениям в отношениях между ЕС и Россией. В случае, если этого сделать не получится, санкции нужно будет ужесточить, считает он.