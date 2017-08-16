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11:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Вопросами реализации генплана Перми займется специальная рабочая группа

Администрация Перми сформировала план мероприятий в сфере градостроительства в ответ на предложения прокуратуры, которые были изложены в информации прокурора на одной из думских «пленарок».

В него в частности вошли мероприятия по формированию земельных участков для многодетных семей. Об этом на заседании комитета гордумы по вопросам градостроительства, планирования и развития территории сообщил главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин. В августе планируется распределить шесть участков в Заозерье, один на Иве и один во Фроловском сельском поселении (Пермский район). Еще 65 участков будут сформированы в микрорайоне Налимиха (Кировский район Перми).

В список мероприятий по замечаниям и предложениям прокуратуры также вошли вопросы реализации генерального плана Перми. Дмитрий Лапшин напомнил, что в июне на заседании думы в рамках часа депутата администрация уже отчиталась об итогах первого этапа генплана (2011−2016 годы). Он сообщил, что в июле была создана постоянно действующая рабочая группа при главе Перми. Она сформирована на срок реализации генплана. 21 июля состоялось первое заседание этого коллегиального органа, на котором были рассмотрены вопросы реализации генплана. Рабочая группа решила проанализировать те мероприятия по строительству транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, которые были предусмотрены в генплане, но не реализованы. После этого будут подготовлены предложения о том, какие из них не утратили актуальность, какие новые пункты добавить. Рабочая группа также займется разработкой программ комплексного развития транспортной и социальной инфраструктуры, корректировкой программ комплексного развития инженерной инфраструктуры. Члены комитета предложили включить в рабочую группу депутатов гордумы.

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