Cын Сергея Кулагина возглавил акимат Турксибского района Алматы

Источник: Informburo.kz

16 августа на активе Турксибского района аким Алматы Бауыржан Байбек представил нового акима района. Прежний глава района, Владимир Устюгов, вышел на пенсию.

В сообщении отмечается, что Кулагин-младший получил назначение по согласованию с Администрацией Президента и маслихатом города. До этого он с 19 октября 2016 года работал государственным инспектором Администрации президента.

Аким Алматы озадачил нового акима района проблемами, которые ему предстоит решать: он должен будет разобраться с ветхим жильём. В Турксибском районе расположено 508 старых домов, или порядка 50% всего ветхого жилья города. В микрорайоне «Алтай-2» планируется построить 40 новых жилых домов с 2500 квартирами.

31-летний Павел Кулагин уже имеет опыт работы в администрации мегаполиса. С ноября 2015 года до осени 2016 года он проработал акимом Сарыаркинского района Астаны.