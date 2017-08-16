Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
200-килограммовый британец похудел, чтобы принять ванну
Я срываюсь на ребенка: у него будет психотравма?
Россияне массово рефинансируют ипотеку
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Выгуливать кошек на поводке — вредно. Это правда?По мнению зоопсихологов, длительные прогулки вызывают у домашних питомцев стресс
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
"Гнездо нацизма": в США о появлении украинских двигателей в КНДР
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
10Перестрелка в здании Мособлсуда
11:15 (мск), источник: Informburo.kz

Cын Сергея Кулагина возглавил акимат Турксибского района Алматы

Сын экс-акима Акмолинской области Павел Кулагин назначен новым акимом Турксибского района города Алматы, сообщили в пресс-службе акима Алматы.

Источник: Informburo.kz

16 августа на активе Турксибского района аким Алматы Бауыржан Байбек представил нового акима района. Прежний глава района, Владимир Устюгов, вышел на пенсию.

В сообщении отмечается, что Кулагин-младший получил назначение по согласованию с Администрацией Президента и маслихатом города. До этого он с 19 октября 2016 года работал государственным инспектором Администрации президента.

Аким Алматы озадачил нового акима района проблемами, которые ему предстоит решать: он должен будет разобраться с ветхим жильём. В Турксибском районе расположено 508 старых домов, или порядка 50% всего ветхого жилья города. В микрорайоне «Алтай-2» планируется построить 40 новых жилых домов с 2500 квартирами.

31-летний Павел Кулагин уже имеет опыт работы в администрации мегаполиса. С ноября 2015 года до осени 2016 года он проработал акимом Сарыаркинского района Астаны.

Свою карьеру сын Сергея Кулагина начал с должности главного специалиста отдела департамента экономики и бюджетного планирования Костанайской области, был советником акима Астаны, возглавлял организационно-инспекторский отдел аппарата акима Астаны, работал заместителем акима Есильского района Астаны.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Прокуратура ВКО рассказала подробности гибели женщины и двух её детей
В ФСБ объяснили, почему озеро Сладкое перешло к Казахстану
Киев обвинил РФ в передаче украинских ракетных двигателей КНДР
Родители «пьяного» мальчика из Балашихи отказались от эксгумации
Улюкаев обвинил ФСБ в провокации взятки
Китай вновь стал крупнейшим держателем госдолга США
Ассоциация тенниса США объяснила решение пригласить Шарапову
Твит Обамы о беспорядках стал самым популярным в истории
Спорт
Ученик Карпина помог Гончаренко. 5 выводов по игре ЦСКА Без острых нападающих и угловых ЦСКА забил в Берне благодаря помощи со стороны бывшего подопечного Валерия Карпина в «Мальорке»
Авто
В России создали крупнейший экскаватор (фото) Машина, способная работать при температурах от +45 до -45 градусов, предназначена для разработки открытым способом
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
«Коммуналка» подорожает из-за поправок в закон об отходах
Как продать жилье, купленное в браке?
Леди
В моду вошло марморирование волос (фото) А вам такое нравится? Решились бы примерить?
Дети
Ани Лорак рассказала, почему отказалась отдавать дочь в школу Певица обратилась за советом к психологу.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь