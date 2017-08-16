Cын Сергея Кулагина возглавил акимат Турксибского района Алматы
Сын
Сын
16 августа на активе Турксибского района аким Алматы Бауыржан Байбек представил нового акима района. Прежний глава района, Владимир Устюгов, вышел на пенсию.
В сообщении отмечается, что
Аким Алматы озадачил нового акима района проблемами, которые ему предстоит решать: он должен будет разобраться с ветхим жильём. В Турксибском районе расположено 508 старых домов, или порядка 50% всего ветхого жилья города. В микрорайоне «Алтай-2» планируется построить 40 новых жилых домов с 2500 квартирами.
31-летний Павел Кулагин уже имеет опыт работы в администрации мегаполиса. С ноября 2015 года до осени 2016 года он проработал акимом Сарыаркинского района Астаны.
Свою карьеру сын Сергея Кулагина начал с должности главного специалиста отдела департамента экономики и бюджетного планирования Костанайской области, был советником акима Астаны, возглавлял