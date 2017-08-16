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12:23 (мск), источник: Tengrinews

Штат в почти 20 тысяч человек объяснили в Минфине РК

Штат в почти 20 тысяч человек объяснили в Министерстве финансов Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В Минфин входят шесть ведомств, пять из которых имеют территориальные подразделения, помимо этого, штатная численность обоснована объемом налогоплательщиков, участников внешне-экономической деятельности и выполняемых в сфере исполнения бюджета функций.

В ответ на официальный запрос Tengrinews.kz в ведомстве сообщили, почему лимит штата Минфина составляет 19 852 человека. Для сравнения, лимит штатной численности МИД РК, согласно постановлению правительства РК, составляет 1 264 человека, 877 из которых — сотрудники загранучреждений. В Минкультуры — 3 291 сотрудник, из них 2 979 — в подведомственных учреждениях. В Миннацэкономики РК — 4 128 сотрудника.

Лимит штатной численности МИР РК — 2 385 человек. Лимит штатной численности Министерства образования — около тысячи человек, из которых около 500 — в подведомственных учреждениях.

Аналогичный лимит и у Министерства энергетики и Минтруда. Минздраву установлен лимит в 8 023 сотрудника, из них около трех тысяч — сотрудники лепрозориев, противочумных станций и других учреждений.

В Минсельхозе лимит штатной численности установлен в 9 564 человека, но в этом числе 5 673 сотрудника подведомственных учреждений, среди которых 1 113 работников РГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов и сотрудники десятков казахстанских заповедников.

В Минюст можно нанять до 2 918 сотрудников. Министерство информации и коммуникаций имеет лимит в 247, Министерство по делам религий и гражданского общества в 263, а Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности — в 474 человека.

Министерство внутренних дел имеет лимит штатной численности в 158 987. Но в это число входят сотрудники бывшего МЧС — 17 580 работников службы пожаротушения, 46 878 сотрудников региональных ДВД, 32 465 сотрудников Нацгвардии, из которых около половины — солдаты срочной службы, 15 519 сотрудников специализированных охранных подразделений и около 15 519 работников органов уголовно-исполнительной системы.

В свою очередь в Минфине пояснили, что за последние 9 лет штатная численность системы министерства постоянно сокращалась.

«Так, до 2013 года она составляла более 20 тысяч штатных единиц, в настоящее время — 19 852 штатные единицы. Укомплектованность штата составляет 95 процентов. Наличие вакансий объясняется текущей сменяемостью персонала по следующим причинам: переход в другие государственные органы, в квазигосударственный и частный секторы, выход на заслуженный отдых, по семейным обстоятельствам и другими», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в состав Минфина входят шесть ведомств: Комитет казначейства, Комитет внутреннего государственного аудита, Комитет государственного имущества и приватизации, Комитет по финансовому мониторингу, Комитет по государственным закупкам и Комитет государственных доходов.

«В свою очередь пять ведомств имеют свои территориальные подразделения как областного, так и районного уровня. Значительную долю штатной численности министерства составляют органы Комитета государственных доходов и Комитета казначейства, которая обоснована количеством экономически активного населения, являющегося налогоплательщиками и участниками внешне-экономической деятельности, а также объемом выполняемых функций в сфере исполнения республиканского бюджета и обслуживания исполнения местных бюджетов, Национального фонда Республики Казахстан», — прокомментировали в Минфине.

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