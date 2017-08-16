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11:24 (мск), источник: Интерфакс

Озеро Сладкое в Новосибирской области не будут передавать Казахстану

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU — Озеро Сладкое в Новосибирской области, о передаче которого Казахстану сообщалось накануне, останется в составе России, написал глава Минприроды РФ Сергей Донской на своей странице в фейсбуке.

«Озеро вернется в свои берега с осенним циклом осадков. Никаких изменений государственных границ — поскольку водных объект находится в так называемой бессточной зоне, не подпитывается водотоками, а полностью зависит от гидрометеорологических условий, произошло естественное снижение уровня», — написал Донской.

Во время загрузки произошла ошибка.

По его словам «осенью акватория озера, а не берег, снова будут разделять границу между странами».

В Пограничном управлении ФСБ РФ по Новосибирской области подтвердили агентству «Интерфакс», что изменения госграницы не будет.

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Ранее на сайте администрации Купинского района области появилась информация о том, что после проведения демаркационных работ озеро Сладкое оказалось полностью на территории Казахстана.

Вместе с тем администрация напомнила о недопустимости нарушения закона, регламентирующего пограничный режим и режим госграницы.

Впоследствии информация с сайта Купинского района была удалена.

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