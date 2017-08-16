Озеро Сладкое в Новосибирской области не будут передавать Казахстану

«Озеро вернется в свои берега с осенним циклом осадков. Никаких изменений государственных границ — поскольку водных объект находится в так называемой бессточной зоне, не подпитывается водотоками, а полностью зависит от гидрометеорологических условий, произошло естественное снижение уровня», — написал Донской.

По его словам «осенью акватория озера, а не берег, снова будут разделять границу между странами».

В Пограничном управлении ФСБ РФ по Новосибирской области подтвердили агентству «Интерфакс», что изменения госграницы не будет.

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Ранее на сайте администрации Купинского района области появилась информация о том, что после проведения демаркационных работ озеро Сладкое оказалось полностью на территории Казахстана.

Вместе с тем администрация напомнила о недопустимости нарушения закона, регламентирующего пограничный режим и режим госграницы.