Озеро Сладкое в Новосибирской области не будут передавать Казахстану

«Озеро вернется в свои берега с осенним циклом осадков. Никаких изменений государственных границ — поскольку водных объект находится в так называемой бессточной зоне, не подпитывается водотоками, а полностью зависит от гидрометеорологических условий, произошло естественное снижение уровня», — написал Донской.
По его словам «осенью акватория озера, а не берег, снова будут разделять границу между странами».
В Пограничном управлении ФСБ РФ по Новосибирской области подтвердили агентству «Интерфакс», что изменения госграницы не будет.
Ранее на сайте администрации Купинского района области появилась информация о том, что после проведения демаркационных работ озеро Сладкое оказалось полностью на территории Казахстана.
Вместе с тем администрация напомнила о недопустимости нарушения закона, регламентирующего пограничный режим и режим госграницы.
Впоследствии информация с сайта Купинского района была удалена.