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11:48 (мск), источник: СуперОмск

Из-за плотного графика Назаров позволит себе всего два дня отпуска

Как стало известно «СуперОмску», в конце августа губернатор Виктор Назаров позволит себе небольшой отпуск.

Впрочем, отдых будет весьма недолгим, возможно, всего пару дней. По словам пресс-секретаря главы региона Юлии Соколенко, на ближайшие дни график Виктора Назарова строго расписан, если глава региона и отдохнет, то всего пару дней.

Соколенко не исключила, что за время отдыха Назаров побывает в родном селе Ингалы Большереченского района.

Вполне вероятно, Виктор Назаров не может позволить себе полноценный отдых из-за активного участия в выборной кампании в омский горсовет.

Напомним, предыдущий отпуск Виктор Назаров брал в конце июня. За время непродолжительного отдыха глава региона также успел побывать в родном селе в Большеречье. Впрочем, Назарову тогда требовался не только отдых, но также было необходимо поправить здоровье.

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