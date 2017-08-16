Из-за плотного графика Назаров позволит себе всего два дня отпуска
Как стало известно «СуперОмску», в конце августа губернатор Виктор Назаров позволит себе небольшой отпуск.
Как стало известно «СуперОмску», в конце августа губернатор Виктор Назаров позволит себе небольшой отпуск.
Впрочем, отдых будет весьма недолгим, возможно, всего пару дней. По словам
Соколенко не исключила, что за время отдыха Назаров побывает в родном селе Ингалы Большереченского района.
Вполне вероятно, Виктор Назаров не может позволить себе полноценный отдых
Напомним, предыдущий отпуск Виктор Назаров брал в конце июня. За время непродолжительного отдыха глава региона также успел побывать в родном селе в Большеречье. Впрочем, Назарову тогда требовался не только отдых, но также было необходимо поправить здоровье.