Из-за плотного графика Назаров позволит себе всего два дня отпуска

Впрочем, отдых будет весьма недолгим, возможно, всего пару дней. По словам пресс-секретаря главы региона Юлии Соколенко, на ближайшие дни график Виктора Назарова строго расписан, если глава региона и отдохнет, то всего пару дней.

Соколенко не исключила, что за время отдыха Назаров побывает в родном селе Ингалы Большереченского района.

Вполне вероятно, Виктор Назаров не может позволить себе полноценный отдых из-за активного участия в выборной кампании в омский горсовет.