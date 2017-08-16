Первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов провел встречу с губернатором Андреем Бочаровым

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Глава области особо подчеркнул важность реализации проектов по строительству и реконструкции орошаемых участков на территории региона. По словам Андрея Бочарова, впервые за новейшую историю региона на эти цели совместно с Министерством сельского хозяйства выделено порядка 640 миллионов рублей. Из них 480 миллионов — средства федерального бюджета.

Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области: «Министерство сельского хозяйства борется не только за показатели, а занимается вопросами благоустройства территорий, дает возможность людям выполнять свои обязанности, создает хорошую среду. Программа, связанная с развитием сельских территорий, пользуется поддержкой: мы встречаемся с людьми, общаемся с сельхозтоваропроизводителями и слышим слова благодарности».

Регион активно участвует во всех госпрограммах. В этом году на реализацию мероприятий федеральной целевой программы по развитию мелиорации сельхозземель направлено почти полмиллиарда рублей инвестиций. Сумма господдержки, по сравнению с прошлым годом, выросла в 12 раз. В течение двух лет планируется увеличить мелиоративные территории с 38 до 50 тысяч гектаров, а к 2020 году — до 60 тысяч гектаров.