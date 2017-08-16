Борис Дубровский: «Бомжатникам» не место на гостевых маршрутах

Сегодня, 16 августа, на заседании правительства Челябинской области были утверждены границы зоны охраны объекта. Они устанавливают особый режим использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данного объекта.

По мнению главы региона, нынешний внешний облик городской усадьбы Домны Петровны Первухиной не соответствует историческому статусу и требованиям, предъявляемым к находящимся в центре Челябинска зданиям. «Когда я смотрю на этот объект, я четко понимаю, что представляю себе центр Челябинска по-другому, — высказал свою точку зрения губернатор. — “Бомжатникам” не место на гостевых маршрутах».

Борис Дубровский распорядился, чтобы ответственные за этот объект чиновники добились от собственника восстановления исторического облика здания и его реконструкции. «И не надо думать, что если мы закроем это здание зеленой строительной сеткой, то этого будет достаточно», — заявил глава региона.

Как уточнили в инициативной группе «АрхиСтраж», флигель городской усадьбы Д. П. Первухиной расположен по адресу: улица Свободы, 22а. При подаче заявления о включении в перечень объектов культурного наследия ошибочно это здание было указано, как «дом А. Тарасова». Более тщательное изучение архивных материалов позволило определить собственника участка, на котором и было построено это здание. Седьмого июня 2016 года министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин подписал приказ о включении здания в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Флигель городской усадьбы Домны Петровны Первухиной».