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11:39 (мск), источник: СуперОмск

В федеральном Минкульте ФСБ провела обыски по делу омской «Саламандры»

Вчера, 15 августа, в департаменте инвестиций и имущества Министерства культуры РФ прошли обыски по делу о мошенничестве вокруг омского Музея Врубеля.

Обыски прошли в кабинете начальника департамента Максима Кононова, возглавляющего рабочую группу по реставрации города Выборг, сообщает РБК.

По мнению силовиков, бывший строитель Кононов, ранее возглавлявший отдел капстроительства департамента управления имуществом и инвестполитики, причастен к финансовым махинациям, связанным с реставрацией здания страхового товарищества «Саламандра», куда и должен был переехать музей.

Напомним, что реконструкция «Саламандры» уже обернулась громким скандалом. Из-за нее собственным уголовным делом обзавелся экс-замгубернатора Станислав Гребенщиков, а строительная компания «СтройИнвестКомплект», которая должна была заниматься реконструкцией, признана банкротом.

Делом занимается пятое следственное управление Главного следственного управления СК РФ в Новосибирске.

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