В федеральном Минкульте ФСБ провела обыски по делу омской «Саламандры»

По мнению силовиков, бывший строитель Кононов, ранее возглавлявший отдел капстроительства департамента управления имуществом и инвестполитики, причастен к финансовым махинациям, связанным с реставрацией здания страхового товарищества «Саламандра», куда и должен был переехать музей.