В федеральном Минкульте ФСБ провела обыски по делу омской «Саламандры»
Вчера, 15 августа, в департаменте инвестиций и имущества Министерства культуры РФ прошли обыски по делу о мошенничестве вокруг омского Музея Врубеля.
Вчера, 15 августа, в департаменте инвестиций и имущества Министерства культуры РФ прошли обыски по делу о мошенничестве вокруг омского Музея Врубеля.
Обыски прошли в кабинете начальника департамента Максима Кононова, возглавляющего рабочую группу по реставрации города Выборг, сообщает РБК.
По мнению силовиков, бывший строитель Кононов, ранее возглавлявший отдел капстроительства департамента управления имуществом и инвестполитики, причастен к финансовым махинациям, связанным с реставрацией здания страхового товарищества «Саламандра», куда и должен был переехать музей.
Напомним, что реконструкция «Саламандры» уже обернулась громким скандалом.
Делом занимается пятое следственное управление Главного следственного управления СК РФ в Новосибирске.