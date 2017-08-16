Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Британец победил рак после трансплантации десяти органов
Годовалый сын Жасмин помогает маме бороться с лишним весом (видео)
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Выгуливать кошек на поводке — вредно. Это правда?По мнению зоопсихологов, длительные прогулки вызывают у домашних питомцев стресс
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины
Инспекторам ГИБДД запретят курить и грубить
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
"Гнездо нацизма": в США о появлении украинских двигателей в КНДР
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
10Перестрелка в здании Мособлсуда
11:44 (мск), источник: Новый Калининград

Путин: Состояние региональных трасс в СЗФО хуже, чем в целом по стране

Региональные трассы в Северо-Западном федеральном округе находятся в худшем состоянии, чем в среднем по России. Об этом в среду в ходе совещания по развитию транспортной инфраструктуры СЗФО в Пионерском (Калининградская область) заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

Источник: Новый Калининград

Как отметил Путин, состояние федеральных трасс в округе лучше, чем в среднем по России — в нормативном состоянии находится около 82 процентов трасс при среднероссийском показателе 71 процент. Однако лишь около 32 процентов региональных трасс СЗФО находятся в нормативном состоянии — в среднем по России этот показатель составляет около 42 процентов.

«Странно, что в СЗФО, достаточно экономически развитом, такое состояние региональных дорог», — отметил Владимир Путин.

Министр транспорта РФ Максим Соколов в ходе совещания назвал ситуацию с региональными трассами в СЗФО «тревожной» и подчеркнул, что в адрес ряда регионов, включая Калининградскую область, в нынешнем году будет направлено более 2 млрд рублей из федерального бюджета. Также Соколов отметил, что Калининградская область включена в число участников федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Это, по словам Соколова, позволит в 2018 году привлечь около 1,2 млрд рублей на приведение в порядок около 60 процентов улично-дорожной сети региона.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Вечерний @Калининград: ожидание Путина, кикбокс против бритвы и хороший жах
В ФСБ объяснили, почему озеро Сладкое перешло к Казахстану
Киев обвинил РФ в передаче украинских ракетных двигателей КНДР
Родители «пьяного» мальчика из Балашихи отказались от эксгумации
Улюкаев обвинил ФСБ в провокации взятки
Китай вновь стал крупнейшим держателем госдолга США
Ассоциация тенниса США объяснила решение пригласить Шарапову
Твит Обамы о беспорядках стал самым популярным в истории
Спорт
Ученик Карпина помог Гончаренко. 5 выводов по игре ЦСКА Без острых нападающих и угловых ЦСКА забил в Берне благодаря помощи со стороны бывшего подопечного Валерия Карпина в «Мальорке»
Авто
В России создали крупнейший экскаватор (фото) Машина, способная работать при температурах от +45 до -45 градусов, предназначена для разработки открытым способом
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Проект недели: удобная квартира в питерской новостройке
Москва будет строить втрое больше бюджетного жилья
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
«Коммуналка» подорожает из-за поправок в закон об отходах
Леди
В моду вошло марморирование волос (фото) А вам такое нравится? Решились бы примерить?
Дети
Ани Лорак рассказала, почему отказалась отдавать дочь в школу Певица обратилась за советом к психологу.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь