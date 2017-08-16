Путин: Состояние региональных трасс в СЗФО хуже, чем в целом по стране

Как отметил Путин, состояние федеральных трасс в округе лучше, чем в среднем по России — в нормативном состоянии находится около 82 процентов трасс при среднероссийском показателе 71 процент. Однако лишь около 32 процентов региональных трасс СЗФО находятся в нормативном состоянии — в среднем по России этот показатель составляет около 42 процентов.

Министр транспорта РФ Максим Соколов в ходе совещания назвал ситуацию с региональными трассами в СЗФО «тревожной» и подчеркнул, что в адрес ряда регионов, включая Калининградскую область, в нынешнем году будет направлено более 2 млрд рублей из федерального бюджета. Также Соколов отметил, что Калининградская область включена в число участников федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Это, по словам Соколова, позволит в 2018 году привлечь около 1,2 млрд рублей на приведение в порядок около 60 процентов улично-дорожной сети региона.