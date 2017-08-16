Путин поручил отремонтировать пункты пропуска через границу в СЗФО

Он напомнил, что СЗФО граничит с семью странами и здесь работает пятая часть всех пунктов пропуска через границу — 65 из 312. «Большинство из них не реконструировались с 1990-х годов, более того, содержание и эксплуатация пунктов пропуска сегодня недофинансируется примерно на треть от нормативной потребности, в итоге на подъездах к границе образуются очереди, в которых простаивают грузы и люди теряют время, не говоря уже о нехватке элементарных удобств для сотрудников и проезжающих граждан», — сказал Путин.