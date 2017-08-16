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12:03 (мск), источник: ТАСС

Путин поручил отремонтировать пункты пропуска через границу в СЗФО

ПИОНЕРСКИЙ /Калининградская область/, 16 августа. / ТАСС/. Пункты пропуска через границу в Северо-Западном Федеральном округе долгое время не реконструировались, что приводят к очередям на них и простою грузов.

Источник: РИА "Новости"

На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России.

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Он напомнил, что СЗФО граничит с семью странами и здесь работает пятая часть всех пунктов пропуска через границу — 65 из 312. «Большинство из них не реконструировались с 1990-х годов, более того, содержание и эксплуатация пунктов пропуска сегодня недофинансируется примерно на треть от нормативной потребности, в итоге на подъездах к границе образуются очереди, в которых простаивают грузы и люди теряют время, не говоря уже о нехватке элементарных удобств для сотрудников и проезжающих граждан», — сказал Путин.

Он указал на необходимость «вернуться к вопросам финансирования» в данной сфере и «заняться ремонтом, привести пункты пропуска в нормативное состояние — создать все условия для удобного, быстрого пересечения границы».

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