«Политики — не бездельники»: предвыборные ролики Куйвашева вышли в эфир (ВИДЕО)
В эфирах свердловских телеканалов состоялась премьера предвыборных роликов врио главы региона Евгения Куйвашева.
В эфирах свердловских телеканалов состоялась премьера предвыборных роликов врио главы региона Евгения Куйвашева.
По информации ЕАН, в оставшееся до выборов время они будут выходить в эфире «Четвертого канала», ОТВ, АТН, «Вести Урал» и порядка двух десятка двух муниципальных телекомпаний.
Как заявил ЕАН представитель предвыборного штаба кандидата, видеоматериалы не имеют аналогов в политической истории Свердловской области.
«Это не ролики в классическом смысле этого слова, а своего рода
Как заявили в администрации губернатора, вопрос об уходе Евгения Куйвашева в предвыборный отпуск пока не решен. «Евгений Владимирович уйдет в отпуск, но позже, как начнется самая горячая предвыборная пора. Пока же, если честно, агитировать некогда, у губернатора очень много работы, в том числе — связанной с главными для региона темами — предстоящим чемпионатом мира по футболу и борьбой Екатеринбурга за проведение выставки «Экспо-2025», — заявил ЕАН директор департамента информационной политики Александр Иванов.
Судя по первому ролику, продукт будет выполнен в формате сдержанной деловой подачи, призванной обрисовать суть губернаторской работы. «Губернатор — не политик, а больше хозяйственник», — объясняет Куйвашев.
Куйвашев объясняет, что у госуправленцев на самом деле «нет выходных, мало отпусков, а порой люди работают сутками». Конечно, есть и ритуальные вещи, наподобие разрезания ленточек, соглашается Куйвашев, но «большинству просто не видно, с каким трудом это дается при напряженном графике работы».
Добавим, что завершаются ролики хэштегом #КуйвашевLive, по которому агитматериалы кандидата можно будет найти в сети.