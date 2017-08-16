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15:24 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов: В республике принимаются системные меры для сокращения коррупции

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). В Татарстане принимаются системные меры для сокращения коррупции.

В том числе проводятся научно-практические конференции по вопросам противодействия коррупции, постоянно осуществляется повышение квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих, реализуется специальная государственная программа, выпущены методические пособия, осуществляется систематическая работа по антикоррупционному информированию населения. Об этом на заседании президиума Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РТ, которое прошло в Доме Правительства РТ, заявил Президент республики Рустам Минниханов.

По его словам, сведения о доходах и расходах должны быть прозрачными и подконтрольными обществу. В законе прописана обязанность декларировать доходы и расходы для всех государственных и муниципальных служащих, а также лиц, замещающих государственные и муниципальные должности. Ее целью является профилактика коррупции.

«Это такая же антикоррупционная мера, как и уголовное преследование за преступление. Особая ответственность ложится на руководителей, которые должны быть примером для своих подчиненных», — цитирует лидера республики его пресс-служба.

«Принципиальную оценку» даст Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в РТ, если вскроются факты о неполных или недостоверных сведениях о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

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