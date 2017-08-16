Рустам Минниханов: В республике принимаются системные меры для сокращения коррупции

В том числе проводятся научно-практические конференции по вопросам противодействия коррупции, постоянно осуществляется повышение квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих, реализуется специальная государственная программа, выпущены методические пособия, осуществляется систематическая работа по антикоррупционному информированию населения. Об этом на заседании президиума Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РТ, которое прошло в Доме Правительства РТ, заявил Президент республики Рустам Минниханов.

По его словам, сведения о доходах и расходах должны быть прозрачными и подконтрольными обществу. В законе прописана обязанность декларировать доходы и расходы для всех государственных и муниципальных служащих, а также лиц, замещающих государственные и муниципальные должности. Ее целью является профилактика коррупции.

«Это такая же антикоррупционная мера, как и уголовное преследование за преступление. Особая ответственность ложится на руководителей, которые должны быть примером для своих подчиненных», — цитирует лидера республики его пресс-служба.