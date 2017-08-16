Рустам Минниханов: В республике принимаются системные меры для сокращения коррупции
(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). В Татарстане принимаются системные меры для сокращения коррупции.
(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). В Татарстане принимаются системные меры для сокращения коррупции.
В том числе проводятся
По его словам, сведения о доходах и расходах должны быть прозрачными и подконтрольными обществу. В законе прописана обязанность декларировать доходы и расходы для всех государственных и муниципальных служащих, а также лиц, замещающих государственные и муниципальные должности. Ее целью является профилактика коррупции.
«Это такая же антикоррупционная мера, как и уголовное преследование за преступление. Особая ответственность ложится на руководителей, которые должны быть примером для своих подчиненных», — цитирует лидера республики его
«Принципиальную оценку» даст Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в РТ, если вскроются факты о неполных или недостоверных сведениях о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.