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12:12 (мск), источник: Om1.ru

Кандидат в депутаты Омского горсовета скрыл судимость

Эсера-именинника с тёмным прошлым сняла с выборов сама партия, которая его выдвинула.

Партия «Справедливая Россия» отозвала регистрацию у своего кандидата Юрия Александрова.

Как сообщает «СуперОмск», у «эсера» неожиданно обнаружилась судимость, которую он скрыл и от избирательной комиссии, и от родной партии. По какой статье отбывал срок кандидат, «Справедливая Россия» предпочла не разглашать.

Согласно данным ЦИК, Юрий Александров, которому вчера исполнилось 44 года, является генеральным директором ООО ОП «Аллюр». Он выдвигал свою кандидатуру по одномандатному округу в составе региональной группы.

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