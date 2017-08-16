О жизни в космосе и на земле — Лукашенко встретился с космонавтом Новицким
16 августа, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с
16 августа, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с
Лукашенко: Спасибо тебе за все. Мы наблюдали, видели все. Поэтому большое спасибо!
Новицкий: Вам спасибо за поздравительное письмо. Вы не поверите, было действительно очень приятно и трогательно. Я понимаю, что никак нельзя подвести просто не то что тех людей, которые готовили к полету, но и свою республику, свою землю. Правда, спасибо. Хотел вам подарок маленький оставить. Вот фотография нашего экипажа.
Лукашенко: Троих? Международный экипаж…
Новицкий: Точно так. Француз и американка. Ну, американку мы оставили там пока. Вернулись с французом. И вот часы, которые нам выдаются для полета. Они сертифицированы для выхода в открытый космос. Жалко, что я не выходил, но на скафандре они все время находятся.
Лукашенко: Олег, я хочу тебе подарить единственную первую книжку (о Дворце Независимости. — Прим. БЕЛТА). Это первый уникальный исторический образец. Пусть это у тебя будет. Это достойная книжка, как я считаю. Поэтому пусть она будет у тебя — первый экземпляр, который я утверждал как образец. Два слова я там написал на скорую руку. Почитаешь. Это такая помпезная книжка. Кому, если не самому настоящему человеку с белорусским сердцем, подарить эту первую книжку. Это будет символично и достойно.
Новицкий: Спасибо большое!
Лукашенко: Наблюдали, переживали.
Новицкий: Ой, мне тоже…
Лукашенко: Я как человек, не очень любящий замкнутые пространства, когда смотрю, как вы там кувыркаетесь…
Новицкий:
Лукашенко: Это точно. В космос не выйдешь, не отдохнешь там.
Новицкий: Да, и дверью не хлопнешь, если
Лукашенко: Совершенно верно. Мы наблюдали, видели эти все перипетии, все эти проблемы. Я всегда удивлялся, как вы находили там общий язык с этими иностранцами.
Новицкий: Нормально. Они делают вид, что говорят
Лукашенко: Вы сейчас в отпуске?
Новицкий: Да, до конца августа взял пока. Сейчас не знаю, как пойдет. Дел накопилось. Надо уже попытаться
Лукашенко: На земле…
Новицкий: