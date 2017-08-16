О жизни в космосе и на земле — Лукашенко встретился с космонавтом Новицким

Источник: БЕЛТА

Лукашенко: Спасибо тебе за все. Мы наблюдали, видели все. Поэтому большое спасибо!

Новицкий: Вам спасибо за поздравительное письмо. Вы не поверите, было действительно очень приятно и трогательно. Я понимаю, что никак нельзя подвести просто не то что тех людей, которые готовили к полету, но и свою республику, свою землю. Правда, спасибо. Хотел вам подарок маленький оставить. Вот фотография нашего экипажа.

Лукашенко: Троих? Международный экипаж…

Новицкий: Точно так. Француз и американка. Ну, американку мы оставили там пока. Вернулись с французом. И вот часы, которые нам выдаются для полета. Они сертифицированы для выхода в открытый космос. Жалко, что я не выходил, но на скафандре они все время находятся.

Лукашенко: Олег, я хочу тебе подарить единственную первую книжку (о Дворце Независимости. — Прим. БЕЛТА). Это первый уникальный исторический образец. Пусть это у тебя будет. Это достойная книжка, как я считаю. Поэтому пусть она будет у тебя — первый экземпляр, который я утверждал как образец. Два слова я там написал на скорую руку. Почитаешь. Это такая помпезная книжка. Кому, если не самому настоящему человеку с белорусским сердцем, подарить эту первую книжку. Это будет символично и достойно.

Новицкий: Спасибо большое!

Лукашенко: Наблюдали, переживали. Все-таки первый полет, я так понимаю, где-то около 150 дней. Почти 200 дней следующий полет. Мне трудно это представить.

Новицкий: Ой, мне тоже…

Лукашенко: Я как человек, не очень любящий замкнутые пространства, когда смотрю, как вы там кувыркаетесь…

Новицкий: Деваться-то некуда. Уже ввязался в драку, надо отрабатывать.

Лукашенко: Это точно. В космос не выйдешь, не отдохнешь там.

Новицкий: Да, и дверью не хлопнешь, если где-то маленькие недопонимания чуть-чуть.

Лукашенко: Совершенно верно. Мы наблюдали, видели эти все перипетии, все эти проблемы. Я всегда удивлялся, как вы находили там общий язык с этими иностранцами.

Новицкий: Нормально. Они делают вид, что говорят по-русски. Мы делаем вид, что говорим по-английски. Ничего. Главное, чтобы понимали друг друга. А там не важно, как мы разговариваем. Чтобы знали, что можно нажимать, что нельзя. Хорошие ребята. Молодцы!

Лукашенко: Вы сейчас в отпуске?

Новицкий: Да, до конца августа взял пока. Сейчас не знаю, как пойдет. Дел накопилось. Надо уже попытаться как-то осваиваться здесь.

Лукашенко: На земле…

Новицкий: Да-да. Надо готовиться. Сейчас вот будет медкомиссия где-то в декабре-январе. Они скажут, годен или не годен. Думаю, все будет нормально. Поэтому, пока есть время, попытаюсь сейчас заняться. Может, стройкой. Огромное вам спасибо. Правда. Надо как-то подготовить себя уже к жизни на земле, именно в Беларуси.

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