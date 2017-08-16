Рустэм Хамитов посетил конкурс профмастерства «Лучший пчеловод»

Источник: Башинформ

Состязания пчеловодов проводятся впервые как одно из главных мероприятий в рамках заявочной кампании Российской Федерации по выдвижению столицы Башкортостана на проведение в 2021 году XLVII Конгресса по пчеловодству Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия». За звание лучшего борются медовых дел мастера из 19 регионов России — победители региональных конкурсов профмастерства. Республику Башкортостан представляет Ильгиз Шангареев из Ишимбайского района.

Конкурс состоит из двух частей. В ходе теоретического задания пчеловодам предстоит ответить на 30 тестовых вопросов, связанных с биологией и содержанием пчелиной семьи, методами разведения и размножения пчёл, племенной работой, отбором пчелиных семей для разведения, болезнями и вредителями пчёл и т. д. Практическая часть конкурса включает четыре задания по таким направлениям, как болезни пчёл, технология содержания и разведения пчелиных семей, осенние работы на пасеке. Результаты работы участников конкурса оценивают специалисты экспертной рабочей группы.

Глава республики вместе с членами делегации Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» во главе с её президентом Филипом МакКейбом побывал на соревнованиях, пообщался с конкурсантами и пожелал им удачи, отметив, что победителей ждёт солидный денежный приз.

— Мы сейчас боремся за то, чтобы в 2021 году провести всемирный форум пчеловодов здесь, у нас в республике. Надеюсь, вы поддерживаете эту идею. Если у нас получится победить, то я вас всех приглашаю поучаствовать в этом событии, — сказал Рустэм Хамитов. — Здесь будет колоссальная выставка, будут представлены свыше 100 стран мира. Нам надо показать Россию во всей своей красоте и многоцветности. Все регионы должны будут поучаствовать. Так что болейте за нас!

Руководитель региона также посетил ярмарку мёда «Башкортостан — медовый край России», где представлен широкий ассортимент продукции пчеловодства, и проходящие параллельно республиканские конкурсы бортевиков, юных пчеловодов, пчеловодных династий, женщин-пчеловодов. Рустэм Хамитов пообщался с участниками соревнований и представителями науки, в частности, обсудив перспективы и технологии увеличения количества пчелосемей.

По комплексу основных показателей пчеловодства — научно-исследовательской деятельности, количеству пчелиных семей, производству товарного мёда, переработке продукции пчеловодства — Башкортостан занимает первое место в Российской Федерации.